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कार्रवाई की मांग:सचिव ने बोला- कुर्सी पर बैठने की ग्रामीणों की औकात नहीं; हंगामा

कांकेर/दुधावा4 घंटे पहले
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दुधावा। पंचायत सचिव के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन करते ग्रामीण।

नरहरपुर तहसील के ग्राम पंचायत बिहावापारा में शनिवार को ग्रामसभा का आयोजन किया गया था। ग्रामसभा शुरू होने से पहले कुछ ग्रामीण ग्राम पंचायत में रखी कुर्सी पर बैठ गए। कुछ देर में वहां पहुंचे गांव के पंचायत सचिव पहुंचे। ग्रामीणों को कुर्सी पर बैठे देख आगबबूला हो गए। यही नहीं अपशब्दों का प्रयोग करते ग्रामीणों से कहा तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम लोग कुर्सी पर बैठो। सचिव के इस व्यवहार को लेकर ग्रामीण नाराज हो गए। ग्रामसभा में ही विरोध प्रदर्शन कर सचिव को हटाने मांग शुरू कर दी।

ग्रामीणों ने सचिव को हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन सरपंच को सौंपा। शासन के निर्देश पर शनिवार को जिले के सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्रामसभा का आयोजन किया गया था। इसके तहत ग्राम पंचायत बिहावपारा में भी विशेष ग्रामसभा का आयोजन पंचायत भवन में किया गया।

ग्रामसभा में उपस्थित ग्रामीणों के साथ कुर्सी में बैठने को लेकर सचिव प्रफुल्ल कुमार साहू ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। ग्रामीणों ने कहा सचिव को आपत्ति ही थी तो वे कह देते हम स्वयं कुर्सी से उठ जाते लेकिन सचिव ने अपना आपा खो दिया।

कार्रवाई के लिए ज्ञापन सीईओ को भेजा

सरपंच सुरेखा उइके ने कहा ग्रामीणों ने सचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन कार्यवाही के लिए जनपद पंचायत नरहरपुर सीईओ को भेजा गया है।

सचिव- मैंने किसी से दुर्व्यवहार नहीं किया

सचिव प्रफुल्ल कुमार साहू ने कहा मैंने किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया है। गांव में कोटवार नियुक्ति को लेकर विवाद है। यही बात मैंने निकाली तो कुछ लोग आक्रोशित हो गए और मेरे खिलाफ गलत आरोप लगाने लगे।

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