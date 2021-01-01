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खुदकुशी:पति के मौत की खबर सुन महिला ने लगा ली फांसी

कांकेर7 घंटे पहले
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ग्राम बारदेवरी में दुर्घटना में घायल हुए पति की मौत की खबर मिलते ही महिला ने अपनी दो साल की बच्ची को सुलाने के बाद घर में फांसी लगा ली। ग्राम बारदेवरी की योगमाया देहारी (30) ने 30 जनवरी को रात के दौरान फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके पति शासकीय कर्मचारी जागेश्वर देहारी का 7 दिन पहले जगदलपुर के ग्राम भानपुरी सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उसका रायपुर में इलाज चल रहा था। जहां उसकी 30 जनवरी को रात के मौत हो गई।

इसकी जानकारी योगमाया देहारी को हो गई। पति जागेश्वर की मौत का वह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। रात को सभी के सोने के बाद उसने 2 साल की बच्ची को भी सुला दिया। इसके बाद स्वयं फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह परिजनों की नजर फांसी में लटकी योगमाया पर पड़ी।

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