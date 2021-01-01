पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बैठक:कार्यकर्ता-सहायिका संघ ने चुनाव-आंदोलन पर की चर्चा

दुर्गूकोंदल7 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता- सहायिका संघ की बैठक हुई। इसमें विभिन्न बिंदुओं को लेकर चर्चा की गई। बैठक में संघ के निर्वाचन की प्रक्रिया को लेकर चर्चा की गई। इसके बाद मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकर्षण करने को लेकर विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में कहा गया कि कांग्रेस द्वारा चुनाव पूर्व घोषणा पत्र के माध्यम से सरकार बनने के 1 माह के अंदर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की मांगों को पूरा करने का वादा किया गया था, लेकिन आज तक पूरा नहीं किया है। इसको लेकर सरकार का ध्यानाकर्षण कराने चार स्तरीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम तय किया गया।

इसमें प्रथम चरण में स्थानीय स्तर पर 9 फरवरी को विधायक और सांसद को ज्ञापन सौंपा जाएगा। दि्वतीय चरण में 15 फरवरी प्रत्येक परियोजना स्तर में धरना रैली के माध्यम से सचिव महिला बाल विकास के नाम पर परियोजना अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर प्रभारी मंत्री मुख्यमंत्री को दिया जाएगा।

19 फरवरी को तृतीय चरण में जिला स्तर पर प्रदर्शन कर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। चतुर्थ चरण में 29 फरवरी प्रांतीय रैली धरना का आयोजन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser