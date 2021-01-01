पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

शिविर:मारवाड़ी युवा और महिला सम्मेलन की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन

कांटाबांजी2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

मारवाड़ी युवा मंच और महिला सम्मेलन की ओर से रक्तान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के पश्चात 21 यूनिट बीजू पटनायक रक्त भंडार में संग्रहित कराया गया। मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष पुष्पकांत गोयल ने बताया कि रक्तदान उनकी संस्था का मुख्य एवं स्थायी प्रकल्प है। वे रक्तदान को मुख्य लक्ष मानते हैं और इसकी आवश्यकता हमेशा बनी ही रहती है। इसलिए ऐसे शिविर का आयोजन बीच-बीच में किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर मंच सदस्य हमेशा रक्तदान हेतु तत्पर रहते हैं। इस संयुक्त रक्तदान आयोजन में मारवाड़ी महिला सम्मेलन अध्यक्षा संगीता झरवालिया ने बताया कि संस्था रक्तदान को प्राथमिकता देती है। आयोजन में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक जनाब हाजी मोहम्मद अय्यूब खान रहे। बीजद के जिला महा सचिव फिरोज खान, प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रभजीत सिंग सलूजा, उपाध्यक्ष मनोज शर्मा, रिटेल किराना मर्चेंट एसोसिएशन अध्यक्ष निरु भाई सोमैय्या भी उपस्थित रहे। शिविर में डॉ एसपीडी पण्डा, ब्लड बैंक के कर्मचारी भी उपस्थित थे। शिविर में महिला सम्मेलन अध्यक्ष संगीता के साथ ही किरण घुमेरिया, इन्दू, प्रीति, संजय, शिल्पा, ललिता, किरण अग्रवाल, सरोज, सरोज छापड़िया, निर्मला के साथ ही टॉफी शर्मा, पूर्व अध्यक्ष जेपी तायल, पंकज जैन, पूर्व सचिव शिवचन्द अग्रवाल, वर्तमान शाखा सह सचिव विनय शर्मा, राहुल सोनी, निकुंज जैन ने भी शामिल हो आयोजन को सफल बनाया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser