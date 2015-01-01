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वारदात:रकम तिगुना करने का झांसा देकर 1.50 लाख रु. की ठगी

कवर्धा3 घंटे पहले
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  • तंत्र-मंत्र का फेर, आरोपी फरार

बाजार चारभाठा चौकी क्षेत्र के ग्राम नयापारा बम्हनी में तंत्र- मंत्र से रकम तिगुना करने का झांसा देकर 1.50 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। मामले में दो आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। दोनों आरोपी फरार हैं, जिसकी तलाश की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित रामानुज कौशिक (32) नयापारा बम्हनी का रहने वाला है। घटना 12 दिसंबर की है। आरोपी रामकुमार यादव ने रामानुज को तंत्र विद्या से ढाई घंटे में रकम तिगुना करने का झांसा दिया। लालच में आकर रामानुज ने भी सहमति दे दी। 12 दिसंबर को आरोपी रामकुमार यादव एक ढोंगी बाबा को अपने साथ लेकर गांव पहुंचा। पीड़ित ने उन्हें डेढ़ लाख रुपए कैश दिया, जिसे आरोपियों ने नीले कपड़े में लपेटकर एक धमेले में ढंककर रख दिया। तंत्र क्रिया से ढाई घंटे में रकम तिगुना होने की बात कही। तंत्र क्रिया के दौरान रामानुज को वहां से बाहर भेज दिया। ढाई घंटे बाद जब वह वापस आया तो आरोपी रामकुमार यादव और ढोंगी बाबा फरार हो गए थे। वहीं धमेले में रखा डेढ़ लाख रुपए भी नहीं था। इस पर पीड़ितों ने चारभाठा चौकी पहुंचकर मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है।

आरोपी से 6 साल पहले हुई थी प्रार्थी की जान-पहचान
आरोपी रामकुमार यादव ग्राम मुढीपार थाना रेंगाखार जंगल का रहने वाला है। पीड़ित रामानुज ने बताया कि आरोपी से उसकी जान-पहचान करीब 6 साल पहले हुई थी। उसी ने तंत्र विद्या से रकम तिगुना होने का झांसा दिया और दमोह (मप्र) में ढोंगी बाबा से मिलवाया था। लालच के चलते वह आरोपियों के झांसे में आ गया।

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