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मौसम अपडेट:उत्तर की सर्द हवा से चिल्फीघाटी में 7 पर आया पारा, चौथी बार निचले स्तर पर पहुंचा तापमान, जमने लगी ओस

कवर्धा/ चिल्फीघाटी43 मिनट पहले
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कवर्धा. तापमान के निचले स्तर पर पहुंचने से घरों की छत पर जमी ओस। - Dainik Bhaskar
कवर्धा. तापमान के निचले स्तर पर पहुंचने से घरों की छत पर जमी ओस।
  • जनवरी के आखिर में ठंड ने दिखाए तेवर, 24 घंटे में रात का तापमान 5 डिग्री तक लुढ़का

उत्तर से ठंडी व शुष्क हवाएं जा रही है, इसके कारण कबीरधाम जिले में फिर से कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। बीते 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्यिस की गिरावट आई है। रात का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, जिसके कारण फिर चिल्फीघाटी में ओस की बूंदें जमने लगी है। चिल्फीघाटी में मौसम खुशनुमा हो गया है।

चिल्फीघाटी में रविवार सुबह खेतों में रखे पैरा के ढेर और कच्चे घरों की कवेलू पर ओस की बूंदें जम गई। ऐसा लगा कि जैसे बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। स्थानीय लोगों ने प्रकृति के इस नजारे का भरपूर लुत्फ लिया। चूंकि चिल्फी ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए उत्तर की हवा का असर वहां ज्यादा महसूस किया जा रहा है। सीजन में यह चौथी बार है, जब रात का तापमान निचले स्तर पर पहुंचा है। रविवार को न्यूनतम तापमान 7 डिग्री पर रहा। इससे पहले 22 और 27 दिसंबर को न्यूनतम तापमान क्रमशः 7 व 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई थी।

वहीं 23 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड की गई थी। कवर्धा में रविवार को अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं कवर्धा शहर से चिल्फीघाटी की ऊंचाई 500 मीटर से ज्यादा होने के कारण यहां तापमान में अंतर है। फिलहाल चिल्फी में अधिकतम तापमान 27 और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस है। आने वाले दो दिनों में तापमान ऐसा ही रहेगा।

विशेष परिवर्तन होने की संभावना अभी कम: चंद्रा

मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा बताते हैं कि प्रदेश में उत्तर से ठंडी और शुष्क हवा आने के कारण न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज किया गया। दो दिनों तक तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, क्योंकि न्यूनतम तापमान अपने निम्न चरम तक पहुंच गया है।

विशेषज्ञ बोले- फसलों पर ज्यादा असर नहीं

शुक्रवार को हुई बारिश और अब सर्दी से फसलों पर असर पड़ने की संभावना है। हालांकि, कृषि वैज्ञानिकों का दावा है कि एक दिन के बारिश में केवल गेहूं के फसल को फायदा हुआ है। वहीं फूल आ चुके चना फसल को कुछ हद तक नुकसान हो सकता है। कृषि कॉलेज कवर्धा के डीन डाॅ. आरके द्विवेदी बताते हैं कि मौसम का असर केवल एक ही दिन रहा है। इससे ज्यादा नुकसान नहीं है। मौजूदा मौसम को देखते हुए किसान अपनी फसलों का अवलोकन करते रहें। कीट-पतंग दिखे तो कृषि अधिकारियों से सलाह लेकर दवा का छिड़काव कर सकते हैं।

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