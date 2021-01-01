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अब वन टाइम सेटलमेंट का दिया मौका:78 लाख रु. टैक्स वसूलने में आरटीओ फेल

कवर्धा2 घंटे पहले
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  • बिना टैक्स जमा किए ही सड़कों पर दौड़ रहे 80 वाहन

शहर की सड़कों पर बिना टैक्स पटाए सालों से 80 से अधिक वाहन दौड़ रहे हैं। इनमें ट्रकों की संख्या ज्यादा है। इन पर करीब 78 लाख रुपए का टैक्स बकाया है। इन वाहनों से परिवहन विभाग टैक्स वसूलने में फेल हो रहा है। इसलिए अब आरटीओ से वन टाइम सेटलमेंट का मौका दिया जा रहा है। इसके तहत वाहन मालिकों को टैक्स में छूट दी जाएगी।
इसके बावजूद वे टैक्स जमा नहीं करेंग, तो इनकी सूची बनाकर विभागीय कार्यालय में चस्पा करने के साथ विभाग की वेबसाइट में अपलोड की जाएगी । इनका पंजीयन रद कर दिया जाएगा। राशि वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला परिवहन अधिकारी सीएल देवांगन बताते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया कि करीब 80 गाड़ियां सालों से बिना टैक्स पटाए चल रही है। बकाया मासिक, त्रैमासिक टैक्स के संबंध में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाई है, ताकि बकाया टैक्स वसूल सकें।
इसलिए टैक्स नहीं दे सके: कोरोना के चलते एक साल से ट्रांसपोर्ट व्यवसाय ठप रहा है। बस बंद थी। कवर्धा में बॉक्साइड खदान अब भी बंद है, जिसके चलते अधिकतर ट्रकों के पहिए थमे हुए हैं। इस कारण टैक्स भुगतान नहीं कर पाए गए हैं। हालांकि, अब धीरे-धीरे वाहन चलने लगे हैं और अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है।

टैक्स जमा करने 31 मार्च तक अंतिम मौका दिया
वाहन स्वामियों को वन टाइम सेटलमेंट के जरिए बकाया टैक्स में छूट का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया है। ऐसे वाहन, जिनका लंबे समय से मासिक व त्रैमासिक टैक्स भुगतान नहीं हुआ है, उन बकायादारों की सुविधा के लिए यह स्कीम लाई गई है। अगर किसी वाहन का मासिक टैक्स 1200 रुपए है। निर्धारित समय में टैक्स जमा न करने पर 10 दिन के बाद 100 रुपए अतिरिक्त शुल्क लगता है। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के जरिए बकाया टैक्स जमा करने के दौरान इसमें वाहन मालिकों को छूट का लाभ मिलेगा।

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