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कार्रवाई:हथलेवा में चल रहा था जुआ दबिश में 8 जुआरी गिरफ्तार

कवर्धाएक घंटा पहले
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बाजार चारभाठा चौकी क्षेत्र के ग्राम हथलेवा में बुधवार रात सार्वजनिक जगह पर जुआ खेला जा रहा था। पुलिस ने घेराबंदी कर 8 जुआरियों को पकड़ा है। दांव पर लगे 3610 रुपए जब्त किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपियों में विजय भारती (30), राजेश भारती (22), सोनू बंजारे (25) सभी निवासी ग्राम हथलेवा, दशरथ कौशिक (38), ग्राम बाजार चारभाठा, बलराम यादव (30), घनश्याम भास्कर (21), अश्वनी यादव (19), दिनेश निषाद (26) सभी हथलेवा के हैं। मामले में जुआ एक्ट में कार्रवाई की है।
गोछिया में पकड़े गए 10 जुआरी: गुरुवार को भी चारभाठा पुलिस ने ग्राम गोछिया में दबिश देकर 10 जुआरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 4 हजार रुपए कैश जब्त किया है।

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