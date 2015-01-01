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इनसे सीखें:टोलियों में घर-घर जाकर नृत्य कर पर्व मना रहे बैगा आदिवासी

कवर्धाएक घंटा पहले
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  • पंडरिया ब्लॉक के दूरस्थ गांवों में अनोखी दीवाली, परंपरा को कायम रखे हैं, आतिशबाजी न कर वायु प्रदूषण रोकने निभा रहे जिम्मेदारी

धनतेरस से भाईदूज तक दीवाली 5 दिन की होती है। शहरों में जहां दीवाली पर खूब आतिशबाजी की जाती है। लेकिन दूरस्थ वनांचल में रहने वाले बैगा आदिवासी आतिशबाजी न कर वायु प्रदूषण रोकने अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वनांचल के बैगा अनोखे अंदाज में दीवाली मना रहे हैं। दीवाली पर बैगा युवक-युवतियाें की टोली बस्ती में घूमते हुए हरेक घर में जा रहे हैं। इस दौरान टोली के बैगा युवा स्वरचित वाद्ययंत्रों के साथ रीना गीत गाकर नृत्य करते हैं। लोक नृत्य करने पहुंचे युवाओं के स्वागत के लिए घर के महिला या पुरुष मुखिया थाली में चावल और दीये लेकर खड़े रहते हैं। जैसे ही बैगा युवक-युवतियों की टोली उनके द्वार पर पहुंचती है तो वे आरती उतारकर उनका स्वागत करते हैं। इतना ही नहीं, टोली में नाचने वाले हर सदस्य के गाल पर दीये का तेल भी लगाते हैं। फिर आकर्षक परिधान पहने बैगा युवक-युवतियां घर के आंगन में रीना गीत गाकर लोक नृत्य करते हैं। साथ ही नृत्य करते हुए बैगा युवा पारंपरिक वाद्ययंत्र ठिसकी (बांस और लोहे का बना वाद्ययंत्र) बजाते हैं। पर्व की खुशियां बांट रहे हैं।

धान, मक्का व कुटकी का दान देकर करते हैं विदा
नृत्य करने आए बैगा युवाओं की टोली को घर के मुखिया दान देकर विदा करते हैं। दान में नई फसल का धान, मक्का, कोदा- कुटकी दी जाती है। स्थानीय बुजुर्ग मोहन बैगा, सुकलाल बैगा व होबलाल का कहना है कि दीवाली के साथ ही नई फसल की खुशियां मनाते हैं।

एमपी के सीमावर्ती गांव के बैगा भी होते हैं इसमें शामिल
पंडरिया ब्लॉक के ग्राम कांदावानी, नेऊर, महीडबरा, कुशियारी, बांसाटोला, देवान पटपर, भेलकी, तेलियापानी लेदरा और रुखमीदादर में बैगा परिवार निवासरत हैं। इन गांवाें में पारंपरिक तरीके से दीवाली मनाई जाती है। इसमें शामिल एमपी के सीमावर्ती गांवों से बैगा आते हैं।

दीवाली पर नई फसल घर आ जाती है, इसलिए भी उत्साह
बैगा समाज के प्रमुख इतवारी मछिया बताते हैं कि दीवाली पर टोलियों में घर- घर नृत्य करने की वर्षों पुरानी परंपरा है। एक तो दीवाली पर्व होता है, वहीं नई फसल भी घर आ चुकी रहती है। इससे उत्साह दोगुना हो जाता है। दीवाली पर आतिशबाजी नहीं करते हैं। वर्तमान युवा पीढ़ी में थोड़ा- बहुत आतिशबाजी का चलन शुरु हो गया है, पहले ऐसा नहीं होता था।

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