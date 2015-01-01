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कोरोना:शुगर मिल के 19 कर्मचारियों को कोरोना, इस माह जिले में संक्रमण दर 8% तक पहुंच गई

कवर्धाएक घंटा पहले
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  • एक दिन पहले जिले में 59 मरीज मिले थे, अच्छी बात यह है कि लोग जांच के लिए सामने आ रहे

सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना पंडरिया 19 कर्मचारी संक्रमित मिले हैं। कारखाने में 68 लोगों की जांच हुई, जिसमें से 19 पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही मरीजों की संख्या बढ़कर 4062 पर पहुंच गई है। एक दिन पहले ही जिले में 59 मरीज मिले थे। अच्छी बात यह है कि अब लोग खुद ही कोरोना टेस्ट के सामने आ रहे हैं। कबीरधाम जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 4062 पर पहुंच गई है। इनमें से 60 फीसदी मरीज अक्टूबर व नवंबर महीने में ही मिले हैं। हालांकि, इन्हीं दोनों महीने में सबसे ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो सितंबर माह में 15049 लोगों की जांच हुई थी, जिसमें 1870 मरीज पाए गए थे। वहीं अक्टूबर महीने में संक्रमण दर 4.55 प्रतिशत गिरकर 7.87 प्रतिशत पर पहुंच गई थी। नवंबर महीने में संक्रमण दर 8 प्रतिशत के करीब है। त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए प्रशासन वार्डवार कोरोना जांच करवा रही है। रोज औसतन 600 लोगों की जांच हो रही है। इसके लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है।

कबीरधाम में रिकवरी रेट 86.92 प्रतिशत तक पहुंचा
जिले में कोरोना के रिकवरी रेट (स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर) में सुधार आया है। वर्तमान में जिले का रिकवरी रेट 86.95 प्रतिशत पर है, जबकि सितंबर महीने में यह 72.63 प्रतिशत पर था। वहीं 15 अक्टूबर की स्थिति में 78.02 प्रतिशत हो गई थी। इसके बाद ठीक होने वाली मरीजों की संख्या बढ़ती गई और रिकवरी रेट में सुधार आता गया। मौजूदा समय में 3531 मरीज स्वस्थ्य होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना जांच कराने लोग सामने आ रहे हैं।

जिले में 400 से अधिक मरीज होम आइसोलेशन पर
कबीरधाम जिले में कोरोना के 488 एक्टिव केस हैं। इनमें से 400 से अधिक मरीज होम आइसोलेशन पर हैं। यानी घर में ही रहकर कोरोना से संघर्ष कर रहे हैं। वहीं 64 मरीज कोविड केयर सेंटर महराजपुर में भर्ती हैं। केयर सेंटर में अभी 260 बेड खाली हैं।

रोज औसतन 600 लोगों की जांच, 12 तक सघन अभियान
त्योहारी सीजन को देखते हुए वार्डवार व व्यवसाय वार लोगों की कोरोना जांच की जा रही है। इसके लिए शेड्यूल तय किया गया है। 12 नवंबर तक अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच का लक्ष्य है। रोज औसतन 600 लोगों की जांच की जा रही है। स्वास्थ्य टीम वार्डों में कैंप लगा रही है, जहां लोग जांच के लिए पहुंच रहे हैं।

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