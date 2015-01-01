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मिल सकती है सुविधा:कवर्धा, जांजगीर व कोरिया में मेडिकल कॉलेज की मांग उठ रही, वरिष्ठ अफसरों से बात की है: सिंहदेव

कवर्धाएक घंटा पहले
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  • मंत्री सिंहदेव व अकबर ने मोतीमहल में योगेश्वर राज सिंह से भेंट कर राजमाता के निधन पर जताया शोक

पू्र्व कवर्धा रियासत की राजमाता व पूर्व विधायक शशि प्रभा देवी का 24 अक्टूबर को निधन हो गया। मोतीमहल में गुरुवार को उनका दशगात्र कार्यक्रम रखा गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और कैबिनेट मंत्री मो. अकबर शामिल हुए। पूर्व विधायक योगेश्वर राज सिंह से मुलाकात कर राजमाता के निधन पर संवेदना जताई। मंत्री सिंहदेव ने मीडिया को कई सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने जेसीसीजे विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने पर कहा कि जेसीसीजे पार्टी विपरीत समय में बनी थी। इसकी अगुवाई स्व. अजीत जोगी ने की थी। स्वाभाविक है कि समय के साथ सफलता नहीं मिलती है तो उनका आकार छोटा हो जाता है, यह स्वाभाविक है। एक तरह से अपने निकट के लोगों के साथ उन्होंने अपना दल बनाया था। जोगी जी के जाने के बाद स्वाभाविक है फर्क पड़ेगा। कवर्धा में मेडिकल कॉलेज बनाने को लेकर कहा कि यूपीए की सरकार जब केंद्र में थी, तो उन्होंने एक निर्णय लिया था कि देश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की बात थी। जैसे अभी गांव-गांव नल की योजना चल रही है। उस समय में ऐसा ही निर्णय था। पिछले साल 75 नए मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार ने स्वीकृत किए थे, जिसमें कुछ पैसे केंद्र और राज्य सरकार मिलाकर बनाते है। इसमें हम ने 3 मेडिकल कॉलेज मांगे थे। आने वाले समय में हम जगह तलाश कर रहे हैं। प्रदेश में 11 लोक सभा क्षेत्र हैं, जिसमें 9 में मेडिकल कॉलेज और 2 में नहीं है। कवर्धा जांजगीर और कोरिया में मांग उठ रही है। आज ही वरिष्ठ अधिकारियों से बात की है और आने वाले समय में हम मांग करेंगे।

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