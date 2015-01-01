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गोबर में मिले बाघ के फुटप्रिंट:बाड़ी में बंधी तीन गायों का किया शिकार और 100 मीटर दूर तक घसीटकर ले गया

कवर्धा3 घंटे पहले
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  • आठ गांवों के आसपास मूवमेंट की लगातार मिल रही सूचना, ग्रामीणों ने दो बाघ देखने का किया है दावा, वन अमला पहुंचा

भास्कर न्यूज |
सहसपुर लोहारा वन परिक्षेत्र के 8 से अधिक गांव में बाघ की दहशत अभी खत्म नहीं हुआ। इस बीच अब तरेगांव जंगल परिक्षेत्र के कुंडपानी में बाघ के मूवमेंट का प्रमाण मिला है। ग्राम कुंडपानी में एक किसान की बाड़ी में बंधी 3 गायों का बाघ ने शिकार कर दिया । यही नहीं, मृत गाय को करीब 100 मीटर दूर तक घसीटकर ले गया। मृत गाय के पास गोबर में बाघ के फुटप्रिंट (पगमार्क) मिले हैं।
गांव में बाघ के मूवमेंट से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। घटना गुरुवार तड़के करीब 4 बजे की है। ग्राम कुंडपानी के रहने वाले किसान अमित यादव की बाड़ी में गायें और भैंस बंधी थी। गुरुवार तड़के करीब 4 बजे बाघ ने 3 गायों पर झपट्टा मार दिया, जिसमें दो गाय की मौत हो गई। वहीं एक गाय गंभीर रुप से घायल है। यही नहीं, एक मृत गाय को बाघ करीब 100 मीटर दूर तक घसीटकर ले गया। मृत गाय के पास गोबर में बाघ के फुटप्रिंट मिले हैं। घटना के बाद वन विभाग को इसकी सूचना दी गई है। वन अमला मौके पर जांच के लिए पहुंचा है।
गाय मृत पड़ी थी : किसान अमित यादव ने बताया कि गायों के रंभाने की आवाज सुनकर वह बाड़ी में गया। देखा तो एक गाय मृत पड़ी थी और दूसरी गाय घायल अवस्था में थी। वहीं एक अन्य गाय गायब थी। सुबह के उजाले में ढूंढने पर वह बाड़ी से करीब 100 मीटर दूरी पर मृत मिली। मृत गाय के पिछले हिस्से को बाघ खा चुका था।

गांव में कराई गई मुनादी लोगों को सतर्क रहने कहा
लोहारा वन परिक्षेत्र के ग्राम दरिगवां में बुधवार को बाघ के मूवमेंट के जानकारी मिली है। ऐहतियात के तौर पर ग्राम पंचायत की ओर से गांव में मुनादी कराते हुए ग्रामीणों को सतर्क रहने कहा है । बच्चों को घरों से बाहर न निकलने देने और जरूरी हो तभी खेतों में काम करने जाने की सलाह दी गई है।

अब तक छह गांव में बाघ के फुटप्रिंट मिले
लोहारा परिक्षेत्र के चारभाठा, हथलेवा, लासाटोला, राम्हेपुर समेत 8 से अधिक गांवों में बाघ के मूवमेंट की लगातार सूचना मिल रही है। पिछले 10 दिन से वन विभाग का अमला इन गांवों में घूम- घूमकर निगरानी कर रहा है, लेकिन अभी तक उन्हें न तो बाघ दिखाई दिया और न ही उसकी दहाड़ सुनाई दी है। हालांकि 5 से 6 गांवों में बाघ के फुटप्रिंट जरूर मिले हैं। लोहारा के उप- वनमंडल अधिकारी एमएल सिदार बताते हैं कि गुरुवार को वन विभाग की टीम ने रामपुर, गैंदपुर, गैंजी, हथलेवा व अन्य गांवों का निरीक्षण किया है।

हाई कोर्ट से फटकार फिर भी निगरानी के इंतजाम नहीं
नवंबर 2011 में भोरमदेव अभयारण्य के जामुनपानी क्षेत्र में एक मादा बाघ को जहर देकर शिकारियों ने मार दिया था। इसके बाद बवाल मचा और वन्यजीव प्रेमी ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी । इस पर 28 मार्च 2017 को मुख्य न्यायधीश टीबीएन राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति पी. सैम कोश की युगल पीठ ने वन विभाग से शपथ पत्र मांगकर आदेशित किया था कि इस मध्य जवाबदेह अधिकारी, आवश्यक संख्या में बीट गार्ड अन्य अधिकारी और स्टाफ तैनात किए जाएं, जो बाघों के मूवमेंट की अभयारण्य में निगरानी करें। कोर्ट की फटकार के बावजूद वन विभाग अभयारण्य में बाघों के मूवमेंट की निगरानी के पुख्ता इंतजाम नहीं किए। यही कारण है कि इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास बाघों के मूवमेंट की लगातार सूचना मिल रही है ।

हल्के में न लें वन विभाग के अफसर, ऐसा भी होता है..
घटना सितंबर 2011 की है। राजनांदगांव जिले के छुरिया ब्लॉक के ग्राम बखरुटोला और भर्रीटोला में बाघ के मूवमेंट की लगातार सूचना मिल रही थी। स्थानीय ग्रामीण बाघ को देखने का दावा करते रहे, लेकिन वन विभाग ने इसे नकारते हुए गंभीरता नहीं दिखाई। आखिरकार बाघ दिखा और ग्रामीणों ने वन अमले के सामने ही उसे डंडे से पीट- पीटकर मार डाला था।

कान्हा पार्क से भोरमदेव अभयारण्य में आते हैं बाघ
जिले में 352 वर्ग किमी में फैला भोरमदेव अभ्यारण्य, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान व अचानकमार टाइगर रिजर्व के बीच में एक गलियारे के रूप में है। वन्यप्राणी कान्हा से अचानकमार तक भोरमदेव अभयारण्य होकर ही गुजरते हैं।​​​​​​​

मौके पर फुटप्रिंट मिले हैं कर रहे जांच: प्रभारी रेंजर
तरेगांव जंगल परिक्षेत्र के प्रभारी रेंजर ओमकार सिंह राजपूत का कहना है कि सूचना मिलने पर सिपाही को कुंडपानी गांव भेजा था। गांव में हिंसक वन्यप्राणी ने गायों का शिकार किया है। मौके पर फुटप्रिंट मिले हैं, जो बाघ का होना लग रहा है। इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद होगी।​​​​​​​

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