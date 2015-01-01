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परेशानी:निर्माण में लापरवाही से देवरी में लाखों रु. खर्च कर बने गौठान में नहीं पहुंच रहे मवेशी

नवागढ़/अंधियारखोर3 घंटे पहले
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  • सरपंच ने कहा- पंचायत में गाैठान निर्माण करने का प्रस्ताव पास हुआ था

ग्राम पंचायत जेवरा-एन के आश्रित ग्राम देवरी में लाखों रुपए खर्च कर गौठान बनाया गया है, लेकिन गौठान में पिछले चार-पांच माह से एक भी मवेशी नहीं पहुंच रहे हैं। इस कारण राज्य सरकार के महत्वपूर्ण योजना व्यर्थ साबित हो रहा। देवरी में 5 लाख 76 हजार रुपए की लागत से गौठान में पशुओं के लिए पानी टंकी भी बनाया गया है। गौठान में चरवाहा नहीं होने से खाली पड़ा है। ग्रामीण भुनेश्वर साहू, अजित यादव और शत्रुहन यादव ने बताया कि किसानों और चरवाहे के विचारों में भिन्नता है। चरवाहे का कहना है कि गांव में पशुओं के लिए चारागाह नहीं है। इस कारण चरवाहा पशुओं को चराना नहीं चाह रहें। इधर सरपंच अतिक्रमण हटाने कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों के अनुसार पंचायत द्वारा गौठान निर्माण में लापरवाही बरती गई है। खाली मैदान में गौठान निर्माण कराने के बजाय श्मशान की जमीन में ही गौठान बना दिया। मृतकों के चबूतरे को जेसीबी से हटा दिया। गौठान के आधे हिस्से में श्मशान बना हुआ है। ऐसे में ग्रामीणों को भविष्य में शव दहन करने के लिए भटकना पड़ेगा। 9 माह बीत जाने के बाद भी पंचायत गौठान निर्माण को पूरा नहीं कर सकी। गोबर खरीदी भी बंद गौठान में किया जाना है। लेकिन देवरी में गौठान खरीदी के उद्घाटन के बाद एक दो दिन खरीदी हुई। इसके बाद इधर न ही स्थानीय प्रशासन ने ध्यान दिया और न ही अफसरों ने सुध लिया। यही कारण है कि महत्वपूर्ण योजना अधर में अटकी हुई है। ग्राम पंचायत सरपंच शशिकला धृतलहरे ने बताया कि गौठान में चरवाहा मवेशी लाने के लिए तैयार नहीं है। ग्रामीण अपनी मवेशी भी गौठान नहीं भेज रहे है। वहीं पंचायत में गाैठान निर्माण का प्रस्ताव पास हुआ था, इस कारण यहां गौठान का निर्माण किया गया है।

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