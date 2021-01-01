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वारदात:सूने मकान का दरवाजा तोड़ लैपटॉप व मोबाइल की चोरी

कवर्धा2 घंटे पहले
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  • दो अारोपी गिरफ्तार, लैपटॉप व मोबाइल जब्त

कोतवाली थाना कवर्धा क्षेत्र अंतर्गत समनापुर रोड स्थित एक सूने मकान से लैपटॉप और मोबाइल चोरी हुई थी। मामले में पुलिस ने बुधवार को दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 42 हजार रुपए कीमती चोरी के लैपटॉप और मोबाइल बरामद किया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक घटना 30 जनवरी की है। प्रार्थी जुगल किशोर कामड़े ने समनापुर रोड स्थित मकान के दरवाजे को तोड़कर अज्ञात चोर अंदर घुसे। घर में रखे लैपटॉप और मोबाइल चोरी कर फरार हो गए थे। थाने में रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 457, 380 के तहत अज्ञात चाेरों के खिलाफ अपराध दर्ज किया। विवेचना में जुटी पुलिस ने संदेह के आधार पर दो युवकों को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उनकी निशानदेही पर चोरी के लैपटॉप और मोबाइल काे बरामद किया गया है। मामले में पुलिस ने आरोपी राज उर्फ छोटे पिता कृष्ण मेरावी (19), देवा पिता राजू देवार (20) को कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया है।

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