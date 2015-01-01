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गांव में दहशत:चिल्फी से 3 किमी दूर हाइवे पर दिखा तेंदुआ वनकर्मियों ने जंगल में खदेड़ा

चिल्फीघाटीएक घंटा पहले
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भोरमदेव अभयारण्य अंतर्गत रिजर्व वन में चिल्फी से 3 किमी दूर नेशनल हाईवे-30 में घाटी पर बुधवार रात को तेंदुआ देखा गया। हाईवे किनारे गार्डर पर तेंदुआ बैठा हुआ था। तेंदुए की खबर से गांव में दहशत पसर गया। इधर वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों के भी होश उड़ गए। शिकारियों के डर से वनकर्मियों ने तेंदुए को जंगल की ओर खदेड़ा। वनरक्षक द्वारिका साहू बताते हैं कि रिजर्व वन- 73, 74 में वन्यप्राणियों का आवागमन बना रहता है। क्योंकि यह इलाका रिजर्व वन के अंतर्गत आता है। लंबे समय बाद तेंदुए को घाटी पर इस तरह बैठा देखा गया।
एक साल में दो तेंदुए का शव मिला : वर्षों बाद जीवित तेंदुए की तस्वीर सामने आई है। इससे पहले तेंदुए की मौत की ही सूचना आती थी। एक साल में दो तेंदुए की मौत हो चुकी है।

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