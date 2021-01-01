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नियुक्ति:महिला मोर्चा की कार्यकारिणी का ऐलान, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री बनीं भावना बोहरा

कवर्धा30 मिनट पहले
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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने रविवार को महिला मोर्चा की कार्यकारिणी का ऐलान किया। घोषणा के अनुसार भावना बोहरा को महिला मोर्चा का प्रदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। प्रदेश मंत्री बनाए जाने पर भावना ने कहा कि वे सौंपे गए दायित्वों काे पूरी निष्ठा व निःस्वार्थ भाव से पूरा करने प्रयासरत रहेंगी। साथ ही संगठन और पार्टी की विचारधारा व उद्देश्य को जन-जन तक पहुंचाएंगी। भावना जिला पंचायत सदस्य भी हैं। वहीं मधु तिवारी को महिला मोर्चा का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

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