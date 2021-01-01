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पल्स पोलियो अभियान शुरू:शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कवर्धा में नगर पालिका अध्यक्ष ने बच्चों को पिलाई दवा

कवर्धा3 घंटे पहले
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कवर्धा. बच्चे को पोलियोरोधी दवा पिलाते कर्मचारी। - Dainik Bhaskar
कवर्धा. बच्चे को पोलियोरोधी दवा पिलाते कर्मचारी।

रविवार से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो गई है। सुबह 10 बजे वार्ड नंबर 6 स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कवर्धा में नगर पालिका अध्यक्ष ऋषि कुमार शर्मा ने पोलियोरोधी की दो बूंद दवा पिलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की।

शहर के 36 स्थान पर 0 से 5 वर्ष तक के 5904 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। अध्यक्ष ने अपील करते हुए कहा कि सभी अपने घर के 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर इस अभियान को सफल बनाएं। इस अवसर पर नगरपालिका उपाध्यक्ष जमील खान, मुख्य चिकित्सा अधिकारी व स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस के मंडल, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ.सतीश चंद्रवंशी समेत अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।

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