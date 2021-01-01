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दहेज के लिए हत्या करने पर सजा:नवविवाहिता की हत्या, आरोपी पति समेत परिवार के तीन अन्य सदस्यों को उम्रकैद

कवर्धा40 मिनट पहले
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कवर्धा.कोर्ट में सुनवाई के बाद जेल भेजे गए आरोपी। - Dainik Bhaskar
कवर्धा.कोर्ट में सुनवाई के बाद जेल भेजे गए आरोपी।

पांडातराई थाना क्षेत्र के ग्राम भरेली में नवविवाहिता की हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपी पति समेत परिवार के 3 अन्य सदस्यों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। यह फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया। दहेज के लिए आरोपियों ने विवाहिता की गला घोंटकर हत्या की थी। हत्या के बाद लाश को फंदे से लटका दिया था, ताकि यह आत्महत्या लगे।

न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक घटना 21 दिसंबर 2017 की है। नवविवाहिता सरिता चंद्रवंशी की लाश घर में फांसी के फंदे पर लटकी मिली थी। सुसराल वालों ने पुलिस को घटना की सूचना दी थी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया था। पीएम रिपोर्ट में मृतका के शरीर में मारपीट के निशान और गला दबाकर हत्या होना पाया गया। वहीं मृतका के मायके वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था।

मामले की जांच में जुटी पुलिस ने आरोपी पति कनक उर्फ सोनू, ससुर राधेश्याम चंद्रवंशी, सास ऊषा बाई और देवर परमेश्वर चंद्रवंशी को गिरफ्तार किया। हत्या के साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट फाइल की। तीन साल तक मामला चला। फास्ट ट्रैक कोर्ट में शनिवार को मामले की सुनवाई हुई।

इस दौरान दोष साबित होने पर कोर्ट ने चारों आरोपी को उम्रकैद और 5-5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। विवाह के कुछ माह बाद से ही प्रताड़ित करने लगे थे: मृतका सरिता चंद्रवंशी को विवाह के कुछ माह ही गुजरे थे कि दहेज के लिए ससुरालवालों ने उसे प्रताड़ित करना शुरु कर दिया। मृतका के पिता और भाई ने भी ससुरालवालों पर दहेज के लिए प्रताड़ना का आरोप लगाया था। जांच में पता चला कि आरोपियों ने सरिता की गला दबाकर हत्या की थी। पुलिस को गुमराह करने के लिए लाश को फंदे से लटका दिया था, ताकि यह खुदकुशी लगे। वारदात के 3 साल बाद आरोपियों को आखिरकार सजा सुनाई गई।

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