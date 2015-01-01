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नहीं मिली सुविधा:एनीकट में पानी नहीं, पाइप बिछाने सड़क खोदी पर समतल नहीं किया

टेडेसराएक घंटा पहले
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  • शिवनाथ नदी का पानी 24 गांवों तक पहुंचाने 28 करोड़ रु. खर्च

पूर्ववर्ती भाजपा शासन काल में ग्रामीणों की मांग पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने 24 गांवों तक पानी पहुंचाने 28 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात दी थी पर पीएचई के अफसरों की मनमानी से यह प्रोजेक्ट बेकार हो गया। ऐसी जगह पर एनीकट बनवाया जहां पानी का स्टोरेज नहीं है। एनीकट में अभी से पानी की कमी नजर आने लगी है। ऐसे में गर्मी के दिनों में सभी गांवों तक पानी पहुंचाना मुश्किल होगा। अफसर यह जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि गर्मी में पानी संकट से कैसे उबरेंगे। टेडेसरा, कोपेडीह, इंदावानी, बैगाटोला, नवागांव ऐसे कई गांव हैं जहां ग्रामीणों को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। नल से गंदा पानी आने की शिकायतें भी सामने आ रही है। ग्राम पंचायत बैगाटोला के सरपंच ने बताया कि एक माह पूर्व पाइप लाइन बिछाने के लिए सीसी रोड की खुदाई की गई। खरखरा से लेंगे पानी: बताया गया कि जिला पंचायत की बैठक में सदस्यों की ओर से धीरी प्रोजेक्ट को लेकर कई बार सवाल किए गए पर अफसरों को संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इंटेकवेल सही जगह पर नहीं बनने की वजह से पानी की दिक्कत सामने आ रही है। दरअसल पुराने एनीकट में निर्माण कराकर खानापूर्ति कर दी गइ। इसका खामियाजा 24 गांव के ग्रामीण भुगत रहे हैं। पीएचई के ईई एसएन पांडे का कहना है कि गर्मी के समय खरखरा नदी से पानी देने जल संसाधन विभाग से बात करेंगे। इससे पानी का भराव होगा।

सरपंच पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं ग्रामीण
जिम्मेदार पाइप पाइन बिछाने के लिए सड़क को खोद दी। इसके बाद समतलीकरण करना भूल गए। जबकि पीएचई को रेत, गिट्‌टी और सीमेंट के माध्यम से भरपाई करनी थी। अभी तक समतलीकरण नहीं किया गया जिससे ग्रामीणों में भारी रोष है। स्थिति यह है कि बदहाली को लेकर गांव के लोग सरपंच पर रोष निकाल रहे हैं। रोज खरी-खोटी सुना रहे हैं। सरपंच ने बताया कि पाइपलाइन आधी अधूरी बिछाने के बाद नल कनेक्शन अभी तक नहीं हो पाया है जिससे ग्रामीणों को पानी नसीब नहीं हो पाया है। इसके चलते ग्रामीणों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।

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