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त्योहार:15 करोड़ से अधिक का कारोबार, 300 से ज्यादा दुपहिया वाहनों की हुई बिक्री

कवर्धा2 घंटे पहले
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  • शुभ मुहूर्त में खरीदारी के लिए सुबह से ही बाजार में दिखी चहल-पहल, आगे भी बाजार बेहतर रहने की उम्मीद

धनतेरस पर गुरुवार को बाजार गुलजार रहा। बाजार में जमकर खरीदारी हुई। शुभ मुहूर्त पर आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, होम अपलायंसेज से लेकर मिठाई तक की जमकर खरीदारी हुई। सुबह में दुकान और ऑटो शो- रूम खुलते ही वाहनों और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की डिलीवरी शुरू हो गई। दोपहर बाद इलेक्ट्रॉनिक आइटम की खरीदारी जोरों पर रही। धनतेरस पर सराफा बाजार में दिनभर चहल- पहल रही। धनतेरस पर लोगों ने गहनों की खरीदारी की। प्रति 10 ग्राम सोने का भाव 49 हजार रुपए रहा। सोने और चांदी के सिक्के की सबसे अधिक डिमांड रही। यहीं हाल बर्तन दुकानों का भी रहा। गणेश- लक्ष्मी की प्रतिमा के साथ पूजन सामग्री की भी अच्छी बिक्री हुई। धनतेरस पर शहर के सभी ऑटो शो रूम से 300 से ज्यादा नए वाहन लोग अपने घर लेकर गए। सराफा व्यवसायी सुचित बोथरा, ऑटो शो-रूम संचालक अंकित अग्रवाल और विभिन्न सेक्टरों के कारोबारियों की मानें तो कवर्धा शहर में धनतेरस पर 15 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ है। महामारी के चलते लॉकडाउन में जो व्यवसाय गिर गया था, वह धनतेरस में ऊपर उठ गया। लक्ष्मी पूजा के दिन भी अच्छे कारोबार की उम्मीद है ।

प्रतिबंध के बाद भी मार्केट लाइन में घुसी गाड़ियां, जाम से परेशानी
धनतेरस पर भीड़ को देखते हुए न्यू मार्केट लाइन में गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगाई गई थी। गुरुनानक चौक पर नगर पालिका की खाली जमीन पर अस्थायी पार्किंग की व्यवस्था की गई थी। नो-एंट्री के बावजूद लोग खरीदारी के लिए मार्केट लाइन में दोपहिया वाहन लेकर घुस आए, जिससे जाम की स्थिति बनी रही। सड़क पर ही गाड़ियों की पार्किंग की गई। सख्ती नहीं किए जाने की वजह से लोगों की मनमानी जारी रही। इसकी वजह से लोग परेशान होते रहे। वहीं चारपहिया वाहनों की एंट्री पर रोक लगाने से कुछ हद तक परेशानी कम हुई।

बाजार में सुरक्षा के लिए 50 पुलिसकर्मी रहे तैनात
बाजार पर ग्राहकों की भीड़ और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए धनतेरस पर 50 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की थी। ये पुलिसकर्मी नवीन बाजार, मेन मार्केट और सराफा बाजार में सक्रिय रहे। साथ ही पेट्रोलिंग टीम भी बाजार से लेकर पूरे शहर में घुमती रही। चौक पर ट्रैफिक कंट्रोल करने पुलिस सक्रिय रही।

सरदार पटेल मैदान में सजा पटाखा बाजार, जवान तैनात
दीवाली को लेकर कवर्धा के सरदार पटेल मैदान में पटाखा बाजार लगाया गया है। यहां करीब 70 पटाखा दुकानें संचालित है। पटाखे की खरीदारी करने पहुंचे लोग रोड किनारे ही गाड़ियों की पार्किंग कर रहे हैं। हादसे व ट्रैफिक जाम की स्थिति से निपटने के लिए पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। मैदान में अलग से पार्किंग है।

शहर में 14 एटीएम बूथ, दोपहर बाद हो गए खाली
धनतेरस पर बाजार में जमकर खरीदारी हुई। दोपहर 1 बजे के बाद एटीएम में कैश की किल्लत हो गई। शहर में 14 एटीएम बूथ हैं, इनमें से ज्यादातर में दोपहर 1 बजे के बाद कैश खाली हो गए थे। कैश के लिए लोग एक से दूसरे एटीएम के चक्कर काटते दिखाई दिए। अव्यवस्था पर नाराज दिखे। सुरक्षा के लिए एटीएम के आसपास व चौराहों पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे।

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