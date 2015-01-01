पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

अव्यवस्था:सरकारी अस्पताल में दो साल से स्वास्थ्य संयोजिका का पद रिक्त

कुकदुर2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक

वनांचल क्षेत्र के उपस्वास्थ्य केंद्र सेंदूरखार में बीते दो वर्ष से ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजिका (महिला) नहीं होने के कारण प्रसव पूर्व एवं प्रसव के बाद महिलाओं को मिलने वाली सुविधा नहीं मिल पा रही। सेंदूरखार निवासी गर्भवती अंजली बाई ने बताया कि यहां से कुकदुर 20 किलोमीटर है। इस कारण दिक्कत होती है। वहीं स्वीकृत दास पड़वार ने बताया कि सेंदूरखार उपस्वास्थ्य केंद्र में ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजिका (महिला) नहीं रहने के कारण महिलाओं को काफी परेशानी होती है। कुकदुर सेक्टर सुपरवाइजर छत्रपाल लहरे ने बताया कि ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजिका नहीं होने के कारण संस्था से बाहर या फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुकदुर में इस क्षेत्र के गर्भवती महिलाओं का प्रसव कराया जाता है। पंडरिया बीएमओ डॉ.बीएल राज ने बताया कि वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया जारी है। जल्द ही यहां ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजिका भेजी जाएगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें