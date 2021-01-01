पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्रवाई नहीं:हजार लोगों के कनेक्शन काटे, वही कर रहे हैं बिजली चोरी, हर माह 82.50 लाख का झटका

कवर्धा2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • रबेली और मरका सब स्टेशन अंतर्गत आने वाले गांवों में चोरी ज्यादा हो रही

कवर्धा शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में हर महीने 82.50 लाख रुपए की बिजली चोरी हो रही है। पिछले डेढ़ महीने में बिजली चोरी के 1 हजार से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। गंभीर बात यह है कि जिन बकाएदारों के बिजली कनेक्शन काटे गए हैं, वे ही चोरी की बिजली का इस्तेमाल कर कंपनी को चपत लगा रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक कवर्धा डिवीजन हर महीने 3.30 करोड़ यूनिट बिजली इनपुट करता है। कुल इनपुट का 25 प्रतिशत यानी 82.50 लाख रुपए की बिजली चोरी हो रही है। ये वह बिजली है, जिसका पैसा कंपनी को नहीं मिल पा रहा है। इधर, बिजली चोरी से ट्रांसफार्मरों में लोड बढ़ने पर फाल्ट आ रही है। रबेली और मरका समेत अन्य ग्रामीण क्षेत्र में समस्या अधिक है, जहां बड़े पैमाने पर बिजली चोरी की जा रही है । बिजली चोरी रोकने के लिए कंपनी कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। इस कारण खुलेआम बिजली चोरी हो रही है।

एक साल में तीन प्रतिशत तक लाइन लॉस बढ़ गया
कवर्धा डिवीजन अंतर्गत लाइन लॉस बढ़ा है। एक साल पहले तक 22 प्रतिशत तक लाइन लॉस होता था, जो अब 3 प्रतिशत बढ़कर 25 प्रतिशत हो गया है। जबकि यह आंकड़ा अधिकतम 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। बता दें कि बिजली चोरी या अन्य तकनीकी कारणों से जो बिजली खपत होती है या जिसका पैसा कंपनी को नहीं मिलता, उसे ही लाइन लॉस कहा जाता है।

बिजली चोरी के लिए इस तरह के तरीके अपना रहे चोर
केस 1. मीटर बाइपास कर बिजली चोरी : बिजली बिलों के भुगतान से बचने के लिए कई उपभोक्ताओं ने मीटर से छेड़छाड़ किया है। जांच में ऐसे 300 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसमें मीटर बाइपास किया गया है। ऐसे उपभोक्ताओं को उनके पुराने खपत के आधार पर बिल भेजकर राजस्व वसूली की जा रही है। मीटरों को भी बदला जा रहा है ।

केस 2. हुकिंग कर अवैध कनेक्शन लगाया: ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे 2 हजार उपभोक्ता हैं, जिन पर 15 हजार से 50 हजार रुपए तक बिजली बिल बकाया है । बकाया न चुकाने पर कंपनी ने उनके बिजली कनेक्शन काट दिए हैं । इनमें से कई उपभोक्ता ऐसे भी हैं, जिन्होंने खंभे से डायरेक्ट हुकिंग कर अवैध कनेक्शन खींचा है। जांच में कई मामले सामने आए हैं।

बिजली चोरी पर तीन साल कैद व जुर्माने का प्रावधान
बिजली से जुड़े अपराध के संबंध में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 136, 137 और 138 के तहत मामला दर्ज किया जाता है । विद्युत अधिनियम 2003 के तहत इन मामलों में 3 साल कैद या जुर्माना दोनों का प्रावधान है। कुछेक बिजली चोरी के मामले में कंपनी ने एफआईआर दर्ज भी कराई है।

बिजली चोरी रोकने चेकिंग, खराब मीटरों को बदल रहे
िजले में बिजली चोरी रोकने और लाइन लॉस को कम करने के लिए कंपनी ने अभियान छेड़ा है। अभियान के तहत अलग-अलग टीम बनाकर घरेलू व कमर्शियल कनेक्शन की चेकिंग की जा रही है। खराब व बंद पड़े मीटरों को बदला जा रहा है, ताकि मीटरों में बिजली की सही खपत दर्ज हो और लाइन लॉक को कम किया जा सके। साथ ही उन बकायेदार उपभोक्ताओं के कनेक्शन की क्रॉस चेकिंग की जा रही है, जिसे बकाया भुगतान न करने पर काटा गया है। क्योंकि ज्यादातर बिजली चोरी के मामले उन्हीं बकाएदारों के सामने आ रहे हैं। इससे कंपनी को भारी नुकसान उठाना ड़ रहा है।

ईई केएल उइके ने कहा- लगातार चेकिंग की जा रही
बिजली कंपनी के ईई केएल उइके बताते हैं कि लाइन लॉस 25 प्रतिशत हो गया है। इसकी मुख्य वजह बिजली चोरी है । जिन लोगों का बकाया भुगतान न होने पर कनेक्शन काटे गए थे, वे ही बिजली चोरी कर हैं। बीते दो माह से सघन चेकिंग की जा रही है इस दौरान 1 हजार से अधिक अवैध कनेक्शन पकड़े गए हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser