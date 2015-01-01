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वारदात के बाद आक्रोश:घर में घुसकर महिला की हत्या, परिजन व जैन समाज ने स्टेट हाइवे पर शव को रखकर किया चक्काजाम, दो पुलिसकर्मी लाइन अटैच

देवकरएक घंटा पहले
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  • साजा थाना क्षेत्र के देवकर नगर पंचायत की घटना, घर में लूटपाट का लगाया आरोप, आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग

जिले के साजा थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत देवकर में बुधवार शाम करीब 7.30 बजे घर में घुसकर महिला की हत्या करने का मामला सामने आया है। यह घटना नगर के खेतमल, पुखराज गोलछा के घर में हुई है। जानकारी के मुताबिक मामले में पड़ोसी युवक की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। यह संदिग्ध युवक बालोद जिले का मूल निवासी और वहां का जिलाबदर है। वह यहां एक ढाबे में काम करता है। घटना के बाद से युवक गायब है। उक्त युवक को पकड़ने और मामले की जांच करने की मांग परिजन व जैन समाज ने की है। हत्या के इस मामले में पुलिस द्वारा महिला के पति व ससुर से पूछताछ में सख्ती करने व अभद्र व्यवहार को लेकर जैन समाज में आक्रोश है। जांच की मांग को लेकर गुरुवार को दोपहर 12 बजे से महिला के शव को दुर्ग-बेमेतरा स्टेट हाइवे पर रखकर परिजन व जैन समाज के लोगों ने चक्काजाम भी किया। चक्काजाम 4.30 बजे तक चला। परिजन व समाज वाले मृतक के पति व ससुर के साथ पुलिस द्वारा की गई बदसलूकी को लेकर कार्रवाई और गायब संदिग्ध युवक को जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। अफसरों की समझाइश के बाद चक्काजाम हटाए। मामले में दो पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच किए हैं।

परिजन घर लौटे तो घायल मिली, अस्पताल में तोड़ा दम
जानकारी के अनुसार घर का मुखिया खेतमल जैन बुधवार को साप्ताहिक बाजार में सामान बिक्री के लिए गया हुआ था। उनकी पत्नी रेशमी बाई सब्जी खरीदने बाजार गई थीं। मृतक रिंकी का पति कुछ काम से नगर से बाहर गया हुआ। घर पर रिंकी जैन अकेली थीं। शाम के समय जब परिजन घर लौटे तो रिंकी को आवाज दिए। लेकिन कुछ जवाब नहीं मिला तो कुछ लोगों की मदद से घर का मुख्य ताला तोड़कर प्रवेश किए, जहां रिंकी खून से लथपथ मिली। रिंकी जैन के सिर और पेट पर धारदार हथियार से वार हुआ था और कमरे में खून के छींटे थे। वहीं अपराधी घर के पिछले दरवाजे से फरार हो चुके थे। घायल रिंकी को साजा के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।

घटना स्थल से पुलिस चौकी 500 मी. दूर है
मृतका का घर पुलिस चौकी से महज 500 मीटर की दूरी पर है और ऐसे में हमलावर बेखौफ होकर बुधवार शाम को 7.30 बजे घर के पीछे दरवाजा से घुसे और इस घटना को अंजाम दिया। इस कारण लोगों में दहशत का माहौल है। इधर लूटपाट को लेकर इंकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि घर का अलमारी टूटा हुआ मिला और सामान गायब थे।

एक-दो दिन में मामले का करेंगे खुलासा: एसपी
इस मामले को लेकर एसपी दिव्यांग पटेल ने बताया कि वर्तमान में मामले की जांच शुरू हो गई है। एक-दो दिन के भीतर खुलासा हो जाएगा। एफआईआर भी दर्ज कर चुके हैं। मामले में जो भी संदिग्ध है, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। परिजन ने जिस व्यक्ति के ऊपर शक जताया है, उसे पूछताछ के लिए बुलाया है।

करवाचौथ के दिन हुई घटना, महिला गर्भवती थी
क्षेत्र में नामी व्यापारी गोलछा परिवार अपनी बहू की हत्या के बाद सदमे में है। करवाचौथ के दिन पत्नी का व्रत भी अधूरा रह गया। पति ने बताया कि पूरा परिवार त्योहार में खुश था, शाम तक यह खुशियां मातम में बदल गई। वहीं मृतका गर्भवती थी, घटना के बाद पेट में पल रहे मासूम की सांसें थम गई। बेमेतरा एसपी दिव्यांग पटेल, साजा टीआई और देवकर चौकी घटना स्थल पर पहुंचे हुए थे। वारदात स्थल पर पुलिस ने खोजी कुत्तों की मदद से सबूत जुटाने का प्रयास किया। वर्तमान में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले को लेकर पुलिस का कहना है जांच जारी है।

साजा एसडीएम ने मामले की निष्पक्ष जांच का दिया आश्वासन तो माने लोग
इधर सुबह 12 बजे से शुरू हुई चक्काजाम को शाम 4.30 बजे खत्म किया गया। दरअसल चक्काजाम की एक प्रमुख मांग पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई था, बताया जा रहा है कि दो पुलिसकर्मी पूछताछ के दौरान परिजनों से अभद्र व्यवहार किये थे। जानकारी अनुसार महिला की हत्या बाद परिजनों से पूछताछ की गई। इस दौरान उनसे पुलिसकर्मी द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया। इसे एसपी ने गंभीरता से लेते हुए देवकर के एएसआई गौकरन वर्मा, साजा थाना में पदस्थ आरक्षक कन्हैया लाल शर्मा को लाइन अटैच कर दिया है। वहीं एएसपी विमल बैस, साजा एसडीएम आशुतोष चतुर्वेदी ने मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। इस आश्वासन के बाद चक्काजाम को समाप्त किया गया।

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