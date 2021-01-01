पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

यातायात जागरूकता सप्ताह:आरक्षक लक्ष्मण बने यमराज, ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाया

कवर्धा2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • बाइक चालकों को हेलमेट पहनने और चारपहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने की दी समझाइश

कवर्धा में 32वां यातायात जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत विभिन्न तरीकों से लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दे रही है। ताकि हादसों में होने वाली मौतों को रोका जा सके। इसी कड़ी में बुधवार को पुलिस विभाग के आरक्षक लक्ष्मण सिंह राजपूत ने यमराज का रुप धारण किया। वीर स्तंभ चौक पर वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाया। दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने और चारपहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने की समझाइश दी। सिग्नल पर लाल बत्ती होने पर स्टॉपर लाइन के पीछे गाड़ी को रोकने और जेब्रा क्रॉसिंग के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान रामकृष्ण पब्लिक स्कूल के छात्र- छात्राओं ने भी बैनर पोस्टर के जरिए लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की सीख दी। यातायात नियमों का पालन न करने से होने वाले नुकसान के बारे में भी बताया।

55 लोगों के लाइसेंस बनवाए, 65 वाहनों की जांच
यातायात सप्ताह के तहत पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों का प्रदूषण जांच करा रही है। एकता चौक स्थित यातायात ऑफिस में शिविर लगाकर 55 लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन लिया। वहीं 65 वाहनों का मौके पर प्रदूषण जांच कराया। साथ ही पीयूसी सर्टिफिकेट भी दिया। इस दौरान वाहन चालकों को हेलमेट पहनने की समझाइश दी गई। बाइक चालकों को तीन सवारी नहीं बैठने समेत सुरक्षा के अन्य तरीके बताए गए।

रोड पर घूम रहे मवेशियों के सिंग पर रेडियम पट्टी लगाई
हादसों को रोकने को लिए पुलिस कई तरह के जतन कर रही है। अभियान के तहत विभिन्न थाना क्षेत्रों में सड़कों पर घूमने वाले मवेशियों के सिंग पर रेडियम पट्टी लगाई जा रही है। ताकि रात के समय वाहनों के हेडलाइन की रोशनी पड़ने पर मवेशियों के सिंग पर लगी रेडियम पट्टी चमकने लगे और चालक सतर्क हो जाए। मवेशियों को रेस्क्यू कर कांजी हाउस भी भेजा जा रहा है। चौक-चौराहों पर पुलिस के जवान वाहन चालकों को जागरूक कर रहे हैं।

तीन नए ब्लैक और 6 ग्रे स्पॉट्स चिह्नांकित किए
कबीरधाम जिले में वर्ष 2017, 2018 व 2019 में हुई सड़क हादसों के आधार पर ऐसी जगहों का चिह्नांकन किया गया है, जहां सड़क हादसे ज्यादा हुए हैं। जिले में 9 नए ब्लैक व ग्रे- स्पॉट चिह्नांकित किए गए हैं । इन ब्लैक स्पॉट में सड़क हादसों की वजहों को दूर कर उन्हें सुरक्षित बनाने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि जिले में बीते वर्ष में कुल 314 सड़क हादसे हुए हैं। इनमें 119 लोगों की मौत हुई है, वहीं 367 लोग घायल हुए हैं। अब हादसे रोकने की पहल की जा रही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser