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कोविड-19:कोंडागांव में मोहल्ला क्लास के 22 बच्चों को कोरोना, छात्रावास में हुए आइसोलेट

केशकाल6 घंटे पहले
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  • बड़े राजपुर ब्लॉक में खुलासे के बाद हड़कंप

कोंडागांव जिले के बड़े राजपुर ब्लॉक के एक मोहल्ला क्लास में पढ़ाई करने वाले 22 बच्चे एक साथ कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। मोहल्ला क्लास के बच्चों के पॉजिटिव होने की जानकारी मिलते ही पूरे जिले में हडकंप मच गया और आनन-फानन में बच्चों के इलाज की व्यवस्था की शुरुआत की गई।

स्वास्थ्य विभाग के अफसर चाह रहे थे कि पॉजिटिव बच्चों का इलाज गांव से बाहर हॉस्पिटल में किया जाए लेकिन गांव वालों ने बच्चों को बाहर ले जाने का विरोध कर दिया। इसके बाद गांव के ही एक छात्रावास को आइसोलेशन सेंटर बना दिया गया और बच्चों को वहीं रखकर इलाज दिया जा रहा है।

ग्रामीणों ने बच्चों को बाहर भेजने से किया इनकार: सीएमएचओ टीआर कुंवर ने बताया कि बड़ेराजपुर ब्लॉक के एक गांव में संचालित मोहल्ला क्लास में एक बच्चे की तबीयत खराब होने से उसे उपचार के लिए हॉस्पिटल लाया गया था जहां उसकी जांच की गई तो वह कोरोना पॉजिटिव निकला। इसके बाद तत्काल ही बच्चे के पॉजिटिव होने की जानकारी शिक्षक को दी गई और सभी बच्चों एवं शिक्षकों का कोरोना टेस्ट करवाया गया। इस जांच में मोहल्ला क्लास के 22 बच्चे कोरोना पॉजिटिव निकले।

11 से 14 साल की उम्र के हैं बच्चे

सीएमएचओ ने बताया कि जो बच्चे पॉजिटिव हुए हैं उनकी उम्र 11 साल से 14 साल के बीच है। ग्रामीणों द्वारा बच्चों को बाहर ले जाने का विरोध करने पर छात्रावास को ही आइसोलेशन सेंटर बनाकर उसमें रखा गया है। इसके अलावा कुछ बच्चों के परिजन भी पॉजिटिव मिले हैं जिन्हें गांव में ही आइसोलेशन में रखा गया है।

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