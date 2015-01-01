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सुविधा:सीएम ने किया मोहरेंगा नेचर सफारी का उद्घाटन, अब पेंड्रावन बांध काे गंगरेल की तर्ज पर बनाने की तैयारी

खरोराएक दिन पहले
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  • विधायक अनिता योगेंद्र शर्मा ने भूपेश बघेल से पेंड्रावन जलाशय को टूरिस्ट स्पॉट बनाने की मांग की

भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर गुरुवार को मोहरेंगा में इंदिरा प्रियदर्शनी मोहरेंगा नेचर सफारी का ऑनलाइन उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। मोहरेंगा नेचर सफारी 1600 एकड़ में फैला हुआ है। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक अनिता योगेंद्र शर्मा ने खरोरा के समीप स्थित पेंड्रावन जलाशय की सौंदर्यीकरण व इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाने की मांग मुख्यमंत्री से की। विधायक शर्मा ने कहा पेंड्रावन जलाशय को धमतरी स्थित गंगरेल बांध की तर्ज पर तैयार करने की कोशिश की जा रही है। गुरुवार को सुबह से ही आसपास गांव के ग्रामीण मोहरेंगा नेचर सफारी में प्रकृति का आनंद उठाने के लिए पहुंचने लगे थे। कार्यक्रम में जनपद पंचायत तिल्दा अध्यक्ष सुमन देवव्रत नायक, जनपद उपाध्यक्ष टिकेश्वर मनहरे, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष अरविंद देवांगन, मंडलदास गिलहरे, सरपंच संघ के अध्यक्ष मिथलेश साहू, सरपंच अभिषेक वर्मा, जनपद सदस्य कंचन टोकेंद्र गायकवाड़, नीलेश गोयल, भरत कुम्भकार, जोगिंदर सलूजा, अभिलाष अग्रवाल, भरत पंसारी, संदीप सोनी, विकास ठाकुर, सुमित सेन, एनके शर्मा समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग व सरकारी गाइडलाइन का पालन किया गया।

बंगोली स्थित पेंड्रावन जलाशय के बारे में
सन 1902 में बंगोली में पेंड्रावन जलाशय का निर्माण हुआ। कुल 11 ग्राम की सिंचित जीवनदायिनी पेंड्रावन बांध का निर्माण 2.33 लाख की लागत से हुआ था। पिछली सरकार के कार्यकाल में इस बांध को मृत बताकर अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी को बेच दिया गया था, जिसके खिलाफ तत्कालीन धरसींवा विधायक देवजी भाई पटेल व क्षेत्र के लोगों ने धरना प्रदर्शन, पैदल मार्च, भूख हड़ताल कर इस पेंड्रावन बांध को बचाया गया। बांध से 15 किलोमीटर पानी का बहाव होता है। बांध की लंबाई 6600 फीट, चौड़ाई 418 फीट व ऊंचाई 35 फीट है। बांध से 3417.95 हेक्टेयर खेतों में पानी पहुंचता है।

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