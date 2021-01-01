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लेटलतीफी:मंडी बोर्ड से 20 करोड़ मिले पर तीन साल में नहीं लग पाई मक्का प्रसंस्करण यूनिट

कोंडागांव4 घंटे पहले
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  • तीन साल में प्लांट की केवल बाउंड्रीवाॅल ही बन पाई, इधर 96 करोड़ का टेंडर जारी

मक्का उत्पादक किसानों को प्रोसेसिंग प्लांट की सुविधा देने के लिए जिला प्रशासन, मां दंतेश्वरी मक्का प्रोसेसिंग व विपणन मर्यादित सहकारी समिति द्वारा पिछले तीन साल से इस प्लांट का निर्माण करवाया जा रहा है। लेकिन अब तक केवल इस प्लांट की बाउंड्रीवॉल ही बन पाई है। बाकी का काम अब तक शुरू नहीं हो पाया है। प्लांट के निर्माण को लेकर समिति संचालक अपनी मनमानी कर रहे हैं। आलम यह है कि प्लांट के निर्माण के लिए समिति ने मंडी बोर्ड से 20 करोड़ मिलने के बाद भी काम को पूरा कराने के लिए 96 करोड़ रुपए का टेंडर जारी कर दिया है। इसके बावजूद काम में अब तक तेजी नहीं आई है। समिति के प्रबंध संचालक केएल उईके का कहना है कि यह सही है कि प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण जल्द से जल्द पूरा हो इसके लिए निविदा जारी हो चुकी है। उइके ने कहा कि आने वाले दिनों में हमें राज्य शासन से 34 करोड़ रुपए लोन के रूप में मिलने हैं। जिसके चलते ही 96 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया है। यह राशि जल्द मिल जाती है ताे समय सीमा में कार्य पूर्ण भी हो जाएगा। गौरतलब है कि यह प्लांट 20 एकड़ में बनना है जिस पर करीब 136 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किया जाएगा।

महाराष्ट्र और धमतरी की कंपनी बनाएगी प्लांट
मक्का उत्पादक किसानों को दी जाने वाले इस प्लांट का निर्माण महाराष्ट्र और धमतरी की कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। प्रबंध संचालक ने कहा कि बायलर प्लांट का ठेका मुंबई की एनएफसीडी कंपनी तो मशीनरी और प्लांट का ठेका धमतरी की हरी स्टोर्स कंपनी को दिया गया है। जबकि प्रशासनिक भवन का निर्माण जिला निर्माण समिति करेगी इसके लिये 16 मार्च 2020 को निविदा हो चुकी है।

ढाई साल पहले राहुल गांधी ने किया था भूमिपूजन
कोंडागांव के कोकोेड़ी में लगने वाले मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण ईकाई का भूमिपूजन करीब ढाई साल पहले राहुल गांधी ने किया था। उन्होंने इस प्लांट के करीब दो साल के अंदर पूरा होने की बात कही थी जो अब तक पूरी नहीं हो पाई है। 26-27 जनवरी को मुख्यमंत्री के प्रवास के दौरान कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने जब मंच से कहा था कि दिसंबर 2021 अंत तक मक्का प्लांट शुरू हो जाएगा। लोगों ने कलेक्टर की बातों को सुनकर ताली तो बजाई, लेकिन काम के पूरा होने को लेकर आशंका भी जताई। ग्रामीणों ने कहा कि अब तक 10 फीसदी काम पूरा नहीं हो पाया है जिसके चलते यह 11 महीने में पूरा होगा यह संभव नहीं लग रहा है। 65 हजार िकसान इस समय जिले में मक्का की खेती कर रहे हैं। कुछ महीने पहले तक इस यूनिट में मक्का बेचने के लिए 48 हजार किसानों ने पंजीयन कराते हुए शेयर राशि के रूप में 6 करोड़ 80 लाख रुपए जमा किए थे।

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