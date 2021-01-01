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मिलेगी सुविधा:विधायक ने जिला अस्पताल को सौंपी एडवांस लाइफ स्पोर्ट सिस्टम वाली एम्बुलेंस की सौगात

कोंडागांव4 घंटे पहले
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  • विधायक मोहन मरकाम ने विधिवत पूजा अर्चना कर किया लोकार्पण

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम ने बुधवार को कोंडागांव को बड़ी सौगात देते हुए विधायक निधि से प्रदत्त लगभग 33 लाख की लागत के एडवांस लाइफ स्पोर्ट सिस्टम से सुसज्जित एम्बुलेंस की विधिवत पूजा अर्चना कर लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र कोंडागांव में स्वास्थ्यगत समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए पिछले विधायकी कार्यकाल में मेरे विधायक निधि से माकड़ी ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रांधना एवं अनतपुर को 1-1 एम्बुलेन्स प्रदाय किया था। हाल ही में बस्तर विकास प्राधिकरण मद से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शामपुर एवं बड़ेबेन्दरी को भी 1-1 एम्बुलेन्स प्रदाय किया गया है। अक्सर देखा गया है कि गम्भीर बीमारी से ग्रसित या घायल जिले के कई मरीज रायपुर या अन्य किसी शहर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। मुझे यह महसूस हुआ कि जिला अस्पताल में लाईफ सपोर्ट सिस्टम की सुविधा के साथ एम्बुलेंस की व्यवस्था किया जाना अत्यन्त आवश्यक होगा और इसके लिए मैंने अपने विधायक निधि से लगभग 33 लाख रूपये इस कार्य के लिए स्वीकृत किया। कठिनतम समय में जब मरीज के विभिन्न अंग काम करना बंद कर देते हैं तब लाइफ सपोर्ट सिस्टम की मदद से मरीजों को रिकवर करने के लिए डाॅक्टरों को कुछ वक्त और मिल जाता है।

जिला अस्पताल में हम बेहतर सुविधाएं देंगे
स्वास्थ्य सुविधाओं को बढाने की दिशा में हम आने वाले समय मे जल्द ही जिला अस्पताल में डायलिसिस यूनिट सेटअप, हारमोन एनालाईजर, लेप्रोस्कोपिक सिस्टम, आक्सीजन पीएसए सिस्टम व नाक, कान, गला आॅपरेशन सेटअप की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। जिला अस्पताल में हम बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लोकार्पण के अवसर पर विधायक प्रतिनिधि शिशिर श्रीवस्तव, बुधराम नेताम, जिलाध्यक्ष झुमुकलाल दीवान, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुखबति मरकाम, जिला महामंत्री गीतेश गांधी आिद मौजूद थे।

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