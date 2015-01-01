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संविलियन:शिक्षकों ने पीसीसी चीफ मरकाम का जताया आभार

कोंडागांवएक घंटा पहले
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संविलियन अधिकार मंच द्वारा पीसीसी चीफ मोहन मरकाम से सौजन्य मुलाकात कर सम्पूर्ण संविलियन के लिए प्रदेश सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया गया। जिसमें संविलियन अधिकार मंच कोंडागांव के जिला संयोजक आशीष ठावरे, संजीव तालुकदार, टिकेश्वर प्रसाद साहू, मनोज पटेल, राकेश देवांगन, संतु मरकाम, जागेश्वर साहू, दुलेश्वरी दर्रो, लता देवांगन, तनुजा, नीता कोडोपी और अन्य शिक्षक साथी मौजूद रहे। जिला संयोजक आशीष ठावरे ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य से शिक्षाकर्मी प्रथा का पूर्णतः अंत हो गया है। प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार ने चुनावी जनघोषणा पत्र में किए गए अपने एक बड़े वादे को पूर्ण कर दिया है। मुलाकात के दौरान विधायक ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि यह सब आप लोगों के संघर्ष का ही प्रतिफल है। मुलाकात के दौरान संविलियन अधिकार मंच कोंडागांव द्वारा आभार पत्र, स्थानीय प्रचलित वाद्य यंत्र तोड़ी, एवं फलों की टोकरी आभार स्वरूप भेंट की।

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