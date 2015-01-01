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कोंडागांव की घटना:जन्मदिन मनाने गए 8 में से तीन स्कूली बच्चे नारंगी नदी में डूबे, दो के शव बाहर निकाले गए

कोंडागांव41 मिनट पहले
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संबलपुर में शनिवार को नारंगी नदी के किनारे जन्मदिन मनाने गए 8 स्कूली बच्चों में से तीन नदी में डूब गए। डूबने वालों में आमोख ठाकुर भी है, जिसका जन्मदिन मनाने सभी दोस्त नारंगी नदी गए हुए थे। सभी 11वीं के छात्र चावरा हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़तें हैंं। जानकारी के मुताबिक 8 बच्चे कोंडागांव से संबलपुर के लिए निकले थे। सभी नहाने के लिए नदी में उतरे, लेकिन इनमें से तीन बच्चे गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। इसके बाद अन्य बच्चे बाहर निकले और गांव जाकर लोगों को बताया। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ग्रामीणों ने नदी से कामरान और आमोख का शव निकाला।

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