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राष्ट्रीय शिक्षा नीति:वर्तमान शिक्षा नीति के उद्देश्य पर हुई परिचर्चा

कुरूदएक घंटा पहले
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हायर सेकेंडरी स्कूल कुरूद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा हुई। विद्यालय के शिक्षकों, व्याख्याता और शाला विकास समिति के सदस्यों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर अपने विचार रखे। नई शिक्षा नीति में हुए आवश्यक बदलाव को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए स्कूल के शिक्षकों ने आपस में विचार विमर्श किया।

वर्तमान शिक्षा नीति के सिद्धांत विजन और उसके परिचय पर व्याख्याता आरके चंद्राकर और संतोषी कश्यप ने अपने विचार रखे। इस दौरान सीपी ध्रुव, सोमेंद्र सिंह सर्वे, एम गुप्ता, जगदीश साहू, कौशिक कुमार देवांगन, प्रेम लाल पटेल, स्वाति टंडन, विजय दीप कश्यप, चेतन साहू, अन्नपूर्णा सोनी, गीता यादव आदि मौजूद रहे।

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