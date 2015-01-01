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बाजार का हाल:दीयों व लक्ष्मी की मूर्तियों से अच्छी आमदनी की उम्मीद पर मांग कम

लवनएक दिन पहले
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  • कुम्हारों को गणेश व दुर्गा उत्सव के बाद अब दीपावली में भी नुकसान

नगर सहित अंचल में इन दिनों दीपावली पर्व के पहले बच्चों एवं महिलाओं द्वारा सुआ नृत्य का नजारा गली-मोहल्ले में देखने को मिल रहा है। महिलाएं व बच्चे सुआ नृत्य के बाद लोगों से सहयोग राशि ले रही। इधर कोरोना काल में श्रीगणेश उत्सव व दुर्गा उत्सव के दौरान नुकसान से परिवार संकट में आ गए थे, लेकिन अब दीपावली में मिट्टी के दीये व लक्ष्मी की मूर्तियां बेचकर अच्छी आमदनी की उम्मीद कुम्हार लगा रहे। वहीं बाजारों में पिछले वर्षों की तुलना में इस बार मिट्टी के दीये व लक्ष्मी की मूर्तियां कम बिक रहीं। कुम्हारों का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से गणेश और दुर्गा उत्सव का सीजन ठीक नहीं रहा। इसके चलते उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। क्षेत्र के अनेक मूर्तिकार मूर्तियां बनाकर ही परिवार चलाते हैं। मिट्टी के बर्तन भी अब धीरे-धीरे प्रचलन से बाहर हो गए हैं। आम लोग भी अब गर्मी जैसे सीजन में मटके का पानी न पीकर फ्रीज का इस्तेमाल करने लगे हैं। कुम्हार दीपावली पर लक्ष्मी की मूर्तियां बनाकर बाजार व गांव-गांव में घूमकर बेच रहे हैं।

अब तक 25 फीसदी भी बिक्री नहीं हो पाई
हरदी के मूर्तिकार ने बताया लक्ष्मी की मूर्ति बनाने के लिए तीन-चार माह पहले से ही जुट जाते हैं। साथ ही दीये व कुमाही भी बनाकर गांव-गांव में बेचते हैं, लेकिन इस वर्ष पिछले वर्षों की अपेक्षा न तो लक्ष्मी की मूर्ति और न दीये व कुमाही बिक रहे है। पिछले वर्ष की अपेक्षा 25 प्रतिशत भी बिक्री नहीं हो पाई है। लक्ष्मी की मूर्तियां बाजार में 40 से 100 रुपए तक बेच रहे।

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