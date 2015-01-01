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कार्रवाई:दुष्कर्म केस का आरोपी कांकेर से गिरफ्तार

मगरलोड4 घंटे पहले
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शादी का झांसा देकर नाबालिग का अपहरण और फिर दुष्कर्म करने वाला युवक कांकेर से गिरफ्तार हुआ है। टीआई विनोद कतलम ने बताया कि एक नाबालिग 18 अक्टूबर को लापता हो गई। जांच में पता चला कि नाबालिग को केरेगांव थाना क्षेत्र के डोकाल निवासी रवि कुमार नेताम ने अपहरण किया है। 6 नवंबर को मोबाइल लोकेशन में उसका पता कांकेर चला। पुलिस टीम कांकेर गई, तो गोविंदपुर से पकड़ा। नाबालिग को पुलिस ने अपने सुपुर्द में लिया। डॉक्टरी इलाज में दुष्कर्म की पुष्टि हुई।

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