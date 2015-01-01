पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

एक दिवसीय प्रतियोगिता:डे-नाइट कबड्डी स्पर्धा 17 को

मगरलोड4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

दीपावली के अवसर पर ग्राम पहंदा में एक दिवसीय डे नाइट कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन 17 नवंबर मंगलवार को है। स्पर्धा में पहला पुरस्कार 8001 , दूसरे पुरस्कार 5001, तीसरा 3001 रुपए एवं चाैथा पुरस्कार 2001 रुपए है। इच्छुक प्रतिभागी टीम प्रवेश के लिए राजाबावा कबड्डी दल के सदस्य शिव सेन, नरेश कौशिक, गोकुल सिन्हा, लोमश सिन्हा से संपर्क कर सकते हैं।

पीजीडीसीए की परीक्षा 17 से

पं. रविवि द्वारा पीजीडीसीए द्वितीय सेमेस्टर की मई-जून में शामिल होने वाले छात्रों की परीक्षा 17 नवंबर से होगी। परीक्षा केंद्र 401 बीसीएस पीजी काॅलेज में ऑफलाइन पद्धति से परीक्षा ली जाएगी। 17 नवंबर को प्रोग्रामिंग इन विजुअल बेसिक, 18 नवंबर को डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, 19 नवंबर को ई-कॉमर्स एंड एचटीएमएल की परीक्षा होगी। परीक्षा सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक होगी। छात्रों को प्रवेश पत्र लेकर परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें