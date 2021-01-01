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पुलिस लाइन में लगा शिविर:138 जवानों और उनके परिवारों ने करवाया हेल्थ चेकअप

महासमुंद7 घंटे पहले
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पुलिस लाइन में रविवार को पुलिस परिवार के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 138 पुलिस जवान और उनके परिवारों ने अपना हेल्थ चेकअप कराया। शिविर के लिए रायपुर से विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम महासमुंद पहुंची थी। इसमें कार्डियोलॉजी डॉ सतीश सूर्यवंशी, गायनोलॉजी डॉ प्रज्ञा सूर्यवंशी, आर्थोपेडिक डॉ रोहित दुबे एवं न्यूरोसर्जन डॉ अमित जैन व उनकी चिकित्सा टीम शामिल थी।

शिविर के उद्घाटन में कलेक्टर डोमन सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर, विगोर फाउंडेशन के रंजीत अग्रवाल सहित अन्य उपस्थित थे। इस दौरान कलेक्टर डोमन सिंह ने कहा कि सही खान-पान का ध्यान रखकर पुलिस के जवान अपना स्वास्थ्य बेहतर रख सकते हैं।

वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस मेरा परिवार है और इनके स्वास्थ्य के लिए मैं हमेशा चिंतित रहता हूं। यही कारण है कि आज स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर के माध्यम से न केवल स्वास्थ्यगत परेशानियों का पता चलेगा, बल्कि इलाज और दवाएं भी दी जाएगी।

शिविर के दौरान पुलिस जवानों एवं उनके परिवार के सदस्यों की शारीरिक जांच के साथ दवा व चिकित्सीय सलाह दी गई। साथ ही ईको, ईसीजी, ब्लड-शुगर, बीपी, लिक्विड प्रोफाइल, एचबी वन सी टेस्ट की सुविधा शिविर में उपलब्ध कराई गई।

महिला सम्बधी रोगों के लिए गायनोलॉजी डॉक्टर प्रज्ञा सूर्यवंशी ने शिविर में उपस्थित महिलाओं की जांच कर परामर्श दिया। स्वास्थ्य शिविर का लाभ पुलिस परिवार के साथ ही बेमचा और परसदा के ग्रामीणों को भी मिला। इन गांव के ग्रामीणों की भी जांच शिविर के दौरान की गई। इस दौरान जिला सेनानी अनुज कुमार एक्का, डीएसपी तिलेश्वर यादव एवं रक्षित निरीक्षक नीतीश आर नायर उपस्थित रहे।

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