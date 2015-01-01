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मिलेगी राहत:खुलेंगे 6 नए खरीदी केंद्र, नहीं करना पड़ेगा 24 गांव के किसानों को 8 किमी का सफर

महासमुंद16 घंटे पहले
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  • जिले में धान खरीदी केंद्रों की संख्या हुई 133, नए केंद्रों में खरीदी की प्रशासन की तैयारी पूरी

जिले के ऐसे गांव है, जहां के किसानों को 8 से 10 किलोमीटर की दूर तय कर धान बेचने के लिए जाना पड़ता है, उन्हें इस साल शासन ने राहत दी है। ऐसे किसानों को अब दो से तीन किलोमीटर की ही दूरी तय करनी पड़ेगी। इसके चलते किसानों का खर्च कम होगा। शासन ने गुरुवार को प्रदेशभर में शुरू किए जा रहे नए धान खरीदी केंद्रों की सूची जारी की है। जारी सूची के अनुसार महासमुंद जिले में 6 नए धान खरीदी केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। जिले के महासमुंद, सरायपाली, बागबाहरा और बसना में 1-1 खरीदी केंद्र शुरू किए जा रहे हैं, जबकि पिथौरा ब्लॉक में दो नए केंद्रों में धान खरीदी होगी। स्थानीय प्रशासन ने उक्त केंद्रों में खरीदी संबंधी तैयारियां शुरू कर दी है। 6 नए केंद्र शुरू होने के साथ ही अब जिले के 133 उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी होगी। इस संबंध में जिला सहकारी बैंक के नोडल डीएल नायक का कहना है कि अवकाश के कारण अभी लिस्ट आई नहीं है। यदि आती है तो तत्काल खरीदी केंद्र में व्यवस्था की जाएगी। व्यवस्था करने में कोई परेशानी नहीं होगी। प्रशासनिक तैयारी लगभग पूरी है। वहीं पिथौरा क्षेत्र के खाद्य निरीक्षक चंद्रकात बघेल ने बताया कि सारी व्यवस्था के बाद ही नए केंद्र का चयन कर नाम भेजा गया था।

परिवहन लागत कम होगी और समय बचेगा
नए केंद्र खुलने से किसानों को अब कम दूरी तय करनी होगी। परिवहन लागत कम होगी। केंद्रों की संख्या कम होने से अलग-अलग तिथि में अलग-अलग पारी में गांव के किसानों से धान खरीदा जाता था। किसान नंबर आने के बाद केंद्र जरूर पहुंचते थे, लेकिन भीड़ होने के कारण उन्हें धान वापस लाना पड़ता था। यही नहीं कई किसानों को तो खरीदी केंद्र में ही रूकना पड़ता था। लेकिन अब वे जल्द केंद्र पहुंचेंगे और धान भी जल्द बिकेगा।

जानिए कहां-कहां के किसानों को लाभ
1. पिथौरा ब्लॉक - बम्हनी : ये गांव पिथौरा ब्लॉक में आता है। किसान पहले आरंगी झाड़ामुड़ा उपार्जन केंद्र में अपना धान बेचते थे। इन्हें 8 से 10 किमी की दूरी तय करनी पड़ती थी। इसके साथ केसरपुर, दलालखार, परधिया सरायपाली के किसान भी शामिल हैं। इस वर्ष उन्हें शासन द्वारा प्रस्तावित नई खरीदी केंद्र बम्हिनी में धान बेचना होगा। किसानों को इससे काफी राहत मिलेगी। अब 2 से 3 किमी की दूरी ही तय करनी पड़ेगी।
किशनपुर - पहले यहां के किसान आठ किलोमीटर दूर पिथौरा खरीदी केंद्र जाकर धान बेचते थे। अब किशनपुर में धान खरीदी केंद्र खुलने से राहत मिलेगी। इसके अलावा ग्राम रामपुर, खैरखुंटा, डोंगरीपाली एवं गोपालपुर सहित उनके आश्रित गांव के किसानों को भी राहत मिलेगी।
2. बसना ब्लॉक - सिरको : यह गांव बसना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन ब्लॉक पिथौरा में शामिल है। किसान भगतदेवरी केंद्र में धान बेचते थे, इस वर्ष से अपने गांव में धान बेचेंगे। इसके साथ ही ग्राम रेमड़ा, साल्हे व खुर्सीपार के ग्रामीण व आश्रित गांव के किसान भी यहां धान बेचेंगे। पहले इन्हें आठ किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती थी।
3. बागबाहरा ब्लॉक - घुंचापाली : इस गांव के साथ ही जुनवानी, पड़कीपाली, नवागांव व तेंदूलोथा के किसान पूर्व में अपना धान खोपली उपार्जन केंद्र में जाकर बेचते थे। इसके लिए किसानों को 8 से 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। घुंचापाली में ही धान बेचेंगे।
4. महासमुंद ब्लॉक - बढ़गांव : यहां के किसान बिरकोनी खरीदी केंद्र में अपना धान बेचने के लिए आते थे। इस वर्ष उन्हें बिरकोनी केंद्र आने की जरुरत नहीं है इस वर्ष बढ़गांव में नया धान खरीदी केंद्र खुलेगा।
5. सरायपाली ब्लॉक - टेमरी : यह गांव बलोदा क्षेत्र में है। आसपास गिर्रा, बनोभाठा, मामाभांचा एवं सोनपुरी है। किसान 8 किलोमीटर दूर जाकर बलोदा में धान बेचते थे। उन्हें नए केंद्र टेमरी में धान बेचना होगा।

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