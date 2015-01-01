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एक दिन में 110 केस:11 दिन में 8 मौत, महासमुंद कलेक्टर भी हुए पॉजिटिव

महासमुंदएक दिन पहले
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  • कोरोना के केस फिर बढ़े, एक महीने के बाद आंकड़ा सौ से ऊपर, एक माैत भी

जिले में एक महीने बाद बुधवार को एक दिन में मिलने वाले संक्रमितों की संख्या 100 के पार पहुंच गई। बुधवार को जिले में 110 कोरोना संक्रमित मिले। इससे पहले 13 अक्टूबर को 100 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे। वहीं बुधवार को एक कोरोना संक्रमित की मौत भी हो गई। वह जिला पंचायत में पदस्थ था। नवंबर के शुरुआती 11 दिन के अंदर ही 8 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। कलेक्टर कार्तिकेय गोयल भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कोरोना के लक्षण दिखने के बाद उन्होंने अपना टेस्ट करवाया था। बुधवार देर शाम उनकी कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद डॉक्टरों की सलाह पर कलेक्टर होम आइसोलेशन में चले गए हैं। कलेक्टर गोयल ने उनके संपर्क में आए अधिकारियों और अन्य लोगों से किसी प्रकार के लक्षण नज़र आने पर कोरोना जांच कराने की अपील की है। जिले में बुधवार को कुल 809 लोगों की जांच की गई, जिसमें आरटीपीसीआर से 232, ट्रू नॉट से 68 और 509 लोगों की जांच एंटीजेन से की गई। आरटीपीसीआर जांच में सबसे अधिक 64 लोगो संक्रमित मिले। वहीं ट्रू नॉट जांच में 12 और एंटीजेन में 34 पॉजिटिव मिले।

सरायपाली से 39 संक्रमित मिले : बुधवार को 110 कोरोना संक्रमित मिलने के साथ ही जिले में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 5302 पहुंच गई है। कोरोना पॉजिटिव मिलने वालों में महासमुंद ब्लॉक से 24, बागबाहरा से 8, पिथौरा से 13, बसना से 26 और सरायपाली से 39 संक्रमित मिले। इधर 16 मरीज ठीक हुए। इस तरह जिले में अबतक 4569 मरीज लौट चुके हैं। बुधवार को एक कोरोना मरीज की मौत के साथ ही जिले में कोरोना संक्रमितों के मरने वालों की संख्या 76 पहुंच गई है।

नवंबर में जान गंवाने वालों की संख्या

  • दिनांक - मौत
  • 1 नवंबर - 1
  • 4 नवंबर - 1
  • 5 नवंबर - 1
  • 6 नवंबर - 2
  • 7 नवंबर - 1
  • 9 नवंबर - 1
  • 11 नवंबर - 1

एहतियात बरतना जरूरी
सीएमएचओ मंडपे ने कहा ठंड में कोरोना की दूसरी लहर देश में आने की संभावना है। इसके लिए आने वाले तीन महीने काफी एहतियात बरतने की जरूरत है। लोग मास्क पहनने के बाद ही घर से निकले।

एक्टिव केस फिर से 10 दिन पहले वाली स्थिति में
110 कोरोना संक्रमित मिलने के साथ ही जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 657 पहुंच गई है। इससे पहले यह स्थिति 30 अक्टूबर के समय थी। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार ठीक होने के बाद जिलेे में 6-7 नवंबर को एक्टिव केसों की संख्या अबतक के सबसे निचले पायदान पर गिरते हुए 579 के पास पहुंच गई थी। लेकिन ठंड की दस्तक के साथ ही जिले में एक बार फिर से कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस दौरान ठीक होने वालों की अपेक्षा संक्रमित मरीज ज्यादा मिल रहे हैं। कारण इसके एक्टिव केसों की संख्या लगातार बढ़ोतरी हो रही और एक्टिव केस फिर से 11 दिन पुराने वाली स्थिति में पहुंच गई है।

जीएनएम कोविड सेंटर में एक साथ 9 मरीज भर्ती
कोरोना संक्रमितों की संख्या अधिक आने के बाद बुधवार को लगभग एक महीने बाद एक साथ 9 कोरोना मरीजों की भर्ती की गई है। इससे पहले पिछले एक महीने से सेंटर में 1-5 मरीज ही भर्ती कभी-कभी हो रहे थे। लेकिन बुधवार को एक साथ यहां 9 मरीजों को रखा गया है। हालांकि जय हिंद कॉलेज में पिछले दो महीने से एक भी कोरोना संक्रमित की भर्ती नहीं हुई है। सेंटर के सभी 206 बेड अब भी खाली पड़े हुए है। वहीं कोविड अस्पताल के 28 बेड में से 14 पर मरीज का इलाज चल रहा है। 14 बेड अब भी खाली पड़े हुए हैं।

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