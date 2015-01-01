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सतर्क रहें:सात हाथियों का दल जिले में घुस आया, दहशत

महासमुंदएक दिन पहले
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सारंगढ़ वन परिक्षेत्र से सात हाथियों का दल 18-19 नवंबर की दरम्यानी रात जिले के भंवरपुर क्षेत्र ग्राम रंगमटिया में प्रवेश किया है । यह दल वर्तमान में पिथौरा ब्लॉक के फिरतुकटेल जंगल में विचरण कर रहा है । वन विभाग इस दल पर नजर बनाई हुई है । संभवतः यह दल पिथौरा के ग्राम गिरना होते हुए ओडिशा की ओर बढ़ने की संभावना है । फिलहाल कटेल के जंगल में विचरण कर रहा है । बसना वन परिक्षेत्र अधिकारी आरएल व्यवहार ने बताया कि रात में दल भंवरपुर क्षेत्र में रात को हाथियों का आ पहुंचा । इस दल में करीब सात हाथी है । सूचना मिलते ही टीम गांव पहुंचकर आसपास के ग्रामीणों को हाथियों को आने की सूचना देते हुए अलर्ट कर दिया गया था । उन्होंने बताया कि रात में ही ये दल ग्राम रंगमटिया पहुंच चुका था । अल सुबह यह दल विचरण करते हुए पिथौरा वन परिक्षेत्र की ओर चला गया है।

धान की सुरक्षा करने में हो रही परेशानी
सारंगढ़ क्षेत्र से हाथी की आमद के बाद बसना व पिथौरा क्षेत्र के किसान दहशत में है, क्योंकि धान की कटाई हो चुकी है । वहीं कई किसान कटाई में लगे हुए हैं। जिन किसानों के धान की कटाई हो गई है, वे खलिहान में धान को रखें है और उसकी सुरक्षा कर रहे हैं । इधर, सिरपुर क्षेत्र में भी तीन दंतैल के उत्पात से किसान परेशान है।

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