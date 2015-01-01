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कोरोना:जांच का दायरा बढ़ते ही फिर मिले 70 नए मरीज

महासमुंद21 घंटे पहले
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जिले में गुरुवार काे काेराेना के 70 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 1 काेराेना संक्रमित की माैत भी हुई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार गुरुवार को जिले में कुल 1186 सैंपल की जांच की गई। इस दौरान 70 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसमें महासमुंद ब्लॉक से 23, बागबाहरा से 10, पिथाैरा से 9, बसना से 13 और सरायपाली से 15 केस शामिल है। जिले में काेविड-19 सैंपलिंग बढ़ते ही पाॅजिटिव की संख्या बढ़ने लगी है। इसके पहले जिले में सैंपलिंग कम की जा रही थी। जिले में अब तक काेराेना के कुल 4947 मामले सामने अा चुके हैं।

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