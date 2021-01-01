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वारदात:बरोंडा चौक के पास गोदाम के बाहर से बाइक चोरी

महासमुंद7 घंटे पहले
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कोतवाली थाना क्षेत्र के बरोंडा चौक के पास से एक बाइक चोरी होने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार ग्राम गोईंदा निवसी कन्हैया लाल केशरवानी की बरोंडा चौक में रूई की दुकान है। दुकान के पीछे वाली गली में ही उनका गोदाम है।

27 जनवरी की सुबह 6.30 बजे कन्हैया गोदाम पहुंचा और बाइक क्रमांक सीजी 04 सीएस 8013 को खड़ी कर भीतर चला गया। दो घंटे बाद जब वह बाहर आया तो वहां से बाइक गायब थी।

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