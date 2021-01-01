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प्रदर्शन:सहायक प्राध्यापक भर्ती में अनियमितता को लेकर भाजयुमो ने घेरा कलेक्टोरेट

महासमुंद2 घंटे पहले
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  • अनियमितता और भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच की मांग, डिप्टी कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

छग लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापक भर्ती-2019 में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बुधवार को कलेक्टोरेट का घेराव किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर सीमा ठाकुर को ज्ञापन सौंपा गया। दोपहर दो बजे भाजयुमो के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय से रैली निकालकर कलेक्टोरेट पहुंचे, जहां पुलिस ने मेन गेट के पास रोक लिया। यहां पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर छग लोक सेवा आयोग में जारी अनियमितता के जांच की मांग की। मजेदार बात ये रही कि भाजयुमो के इस जिला स्तरीय कार्यक्रम में युवा मोर्चा के पदाधिकारी ही नदारद रहे। भाजयुमो की कार्यकारिणी में 50 से अधिक पदाधिकारी होते हैं। इसमें जिलाध्यक्ष समेत 4 उपाध्यक्ष, 2 महामंत्री, 5 मंत्री, साेशल मीडिया प्रमुख, सहप्रमुख, ब्लाॅक अध्यक्ष समेत अन्य मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी शामिल होते हैं। लेकिन बुधवार को कलेक्टोरेट के घेराव में बमुश्किल बीस-पच्च्ीस लोग ही नजर आए। भाजयुमो के जिलाध्यक्ष धनेश नायक ने कहा कि सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में प्रारंभ से ही अनियमितता सामने आ रही है। वर्तमान में एक अभ्यर्थी ने पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि अनुपस्थित एक अभ्यर्थी को साक्षात्कार में शामिल होने के लिए बुलाया गया, जो बड़ा गंभीर विषय है। छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य से जुड़ा होने के साथ-साथ छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़ा कर रहा है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस दौरान प्रदेश कार्यकारिणी पीयूष मिश्रा, भाजयुमो जिला महामंत्री विक्की सलूजा, हेमन्त तिवारी, जशराज चन्द्राकर, नितिन जैन, दिनेश रूपरेला, रिंकू चन्द्राकर, मिलिन्द चन्द्राकर, अमन वर्मा, सौरभ चंद्राकर, मनु मोहन, वाशु शर्मा, आर्यन कापसे, ओमू साहू, आकाश नागदेव, सुशील अग्रवाल, गोपाल चंद्राकर, अमित साहू, श्रीकांत शर्मा, आकाश पांडे, नीतीश चंद्राकर, जतिन रुपरेला सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।

आज होगा पुतला दहन
सरकार के विरुद्ध भाजयुमो के पदाधिकारी व कार्यकर्ता चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। यह आंदोलन चार चरणों में संपन्न होगा। तीन चरण का विरोध पूरा हो गया है। चौथा चरण आज यानी 4 फरवरी को पुतला दहन के साथ संपन्न होगा। जिला मुख्यालय में पुतला दहन किया जाएगा।

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