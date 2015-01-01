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मांग:बीएमओ व पटवारी कर रहे फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी, करें कार्रवाई

महासमुंदएक दिन पहले
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  • बीएमओ व पटवारी कर रहे फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी, करें कार्रवाई

अनुसूचित जाति, जनजाति संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने फर्जी जाति प्रमाण-पत्र के सहारे नौकरी कर रहे पटवारी राजेन्द्र डोंगरे एवं सरायपाली बीएमओ डॉ. अमृत रोहलेडर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने कलेक्टर के नाम आवक जावक में ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने चेतावनी भी दी है कि यदि 10 दिनों के अंदर दोनों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज होकर गिरफ्तार नहीं हुए तो, आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे । अनुसूचित जाति, जनजाति संयुक्त मोर्चा के ब्लॉक अध्यक्ष रमेश्वर सोनवानी एवं मनराखन ठाकुर ने सौंपे ज्ञापन में बताया कि सरायपाली में पदस्थ डॉ. अमृत रोहलेडर एवं ग्राम भजपुरी पिथौरा के निवासी राजेन्द्र डोंगरे की जाति पिंजारा है, जो कि पिछडा वर्ग के अंतर्गत आता है। इसके बावजूद कूटरचना से अनुसूचित जाति वर्ग के फर्जी प्रमाण-पत्र बनाकर विगत कई वर्षा से पटवारी पद पर तहसील पिथौरा में कार्यरत है। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व में भी आयुक्त रायपुर व कलेक्टर महासमुंद के निर्देशानुसार तहसील पिथौरा द्वारा इनकी जाति के संबंध में जांच की गई वस्तु स्थिति पर पूछताछ की गई थी, जिसमें उनकी जाति पटवारी पद पर नियुक्ति के दौरान पिछड़ा वर्ग में होने के बावजूद अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र के सहारे नौकरी पाना पाया गया है। वह कई वर्षो से नौकरी कर अनुसूचित जाति वर्ग का अधिकारी का हनन कर रहा है, जिससे अनुसूचति जाति, जनजाति वर्ग में आक्रोश व्याप्त है। इसी प्रकार डॉ. अमृत लाल रोहलेडर की जाति प्रमाण-पत्र की जांच उच्च स्तरीय प्रमाणिकरण छानबीन समिति रायपुर द्वारा की गई थी, जिसमें जाति प्रमाण-पत्र फर्जी पाया गया है।

डॉ. अमृत रोहलेडर का हुआ स्थानांतरण
मंगलवार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने डॉ . अमृत रोहलेडकर व उसकी पत्नी किरण राेहलेडर को सामुदायिक स्वास्थ केंद्र सरायपाली से हटाकर जिला चिकित्सालय कोण्डागांव पदस्थ कर दिया गया है। यह आदेश विभाग के अवर सचिव राजेन्द्र सिंह गोर ने निकाला है। बता दें कि ये डॉ. अमृत रोहलेडर पिछले तीन वर्षों से सरायपाली बीएमओ के रुप में पदस्थ थे ।

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