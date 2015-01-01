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कार्रवाई:जीजा के घर डकैती कराने साले ने रची साजिश, सफल होने से पहले 5 साथियों के साथ गिरफ्तार

महासमुंद4 घंटे पहले
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जीजा के घर डकैती कराने के आरोप में पुलिस ने उसके साले सहित पांच युवकों को गिरफ्तार किया है। वहीं डकैती की योजना बनाने वाला मास्टर माइंड फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। पकड़े गए युवक महासमुंद, बालाघाट एमपी, भिलाई व रायपुर के रहने वाले हैं।

इनके पास से पुलिस ने 9 एमएम का एक पिस्टल, जिंदा कारतूस, नकली रिवाल्वर, चाकू, छुरी, डंडा व रॉड बरामद किया है। ये लोग घटना को अंजाम देने 5 नवंबर को पिथौरा आए थे, लेकिन घटना को अंजाम दे पाते, इससे पहले ही पिथौरा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने धारा 399, 402, 25 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि पिथौरा में थोक सब्जी व्यवसायी बहुर सिंह सिन्हा के घर डकैती को अंजाम देने के लिए पिथौरा आए ग्राम मोहंजरी वार्ड नं0 19 थाना लांजी जिला बालाघाट एमपी निवासी बंशीराम उर्फ करन पिता तेजराम खरखाटे (23), पावर हाउस जलेबी चौक कैंप 01 सड़क नं. 18 भिलाई निवासी ऋषभ सिंह पिता दिनेश सिंह (25) एवं गुफरान अली पिता किस्मत अली (20) को हिरासत में लिया।

पूछताछ के बाद ये तीनों आरोपी टूट गए और अपराध कबूल करते हुए डकैती की योजना की जानकारी दी। इन आरोपियों के निशानदेही पर ग्राम अठ्ठारहगड़ी पिथौरा निवासी गोपाल सिन्हा पिता जगत राम सिन्हा (52), ग्राम कलमीदादर थाना तेंदूकोना हाल मुकाम हाउसिंग बोर्ड बोरियाकला रायपुर निवासी नमन साहू पिता हरिलाल साहू (47) एवं ईडब्लूएस हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सद्दाणी दरबार बोरियाकला निवासी गुरुतेज सिंह पिता अमर सिंह की पतासाजी की।

3 बार रेकी करने के बाद पहुंचे थे घटना काे अंजाम देने

आरोपियों ने घटना को अंजाम देने के लिए पहले पिथौरा पहुंचकर सब्जी व्यवसायी के घर से लेकर सड़क तक रेकी की। आरोपियों ने एक बार नहीं तीन बार रेकी की और पांच नवंबर को घटना को अंजाम देने के लिए कार क्रमांक टीएस 09 यूसी 7918 को ऑनलाइन बिना चालक के बुक कराई। कार में बंशी, ऋषभ व गुफरान पिथौरा गुरुद्वारा के पास पहुंचे।

इधर, पिथौरा पुलिस को शहर में संदिग्ध वाहन के प्रवेश की सूचना मिल गई थी। पुलिस संदिग्ध वाहन पर नजर रखी हुई थी और आरोपी जैसे ही व्यापारी के घर के करीब पहुंचे, पुलिस ने तीनाें काे पकड़ लिया। इनके वाहन से हथियार सहित अन्य सामाग्री जब्त की।

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