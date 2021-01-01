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काम न आई चालाकी:जीजा-साले टैक्स बचाने चोरी-छिपे करते थे जेवरात सप्लाई; 25 लाख की चांदी, ‌13 लाख समेत पकड़ाए

महासमुंद2 घंटे पहले
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  • पहले ट्रेन से जाते थे सप्लाई करने, लॉकडाउन के बाद सड़क का किया प्रयोग, दूसरी बार में धरे गए

टैक्स बचाने के लिए चोरी-छिपे ज्वेलर्स संचालकों को जेवरात सप्लाई करने वाले तीन लोगों को बागबाहरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 25.38 लाख रुपए कीमत की 36.270 किलो चांदी और 12.70 लाख रुपए नगद बरामद किया गया है। गिरफ्तार किए गए तीन लोगों में से दो सोने-चांदी के व्यापारी हैं और एक उनका ड्राइवर है। ये तीनों आगरा(उत्तर प्रदेश) से जेवरात लेकर ओड़िशा सप्लाई करने के लिए आए थे।
ओड़िशा से वापस जाने के बाद दौरान बागबाहरा पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में सचिन गुप्ता पिता नंद किशोर गुप्ता निवासी अंसल नगर थाना ताजगंज आगरा, सचिन गुप्ता पिता रमेश चंद्र गुप्ता निवासी जंगजीत नगर थाना सदर आगरा और वाहन चालक बॉबी झा पिता विनोद झा, निवासी राजपुर चुंगी थाना आगरा शामिल हैं। सचिन कुमार गुप्ता पिता नंद किशोर गुप्ता की आगरा में अणर्व ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। वह अपने साले सचिन गुप्ता पिता रमेशचंद्र के नाम से चांदी की ट्रेडिंग करता है। दोनों आगरा से लगभग 70 किलो ग्राम की ज्वेलरी लेकर ओडिशा बेचने के लिए आए थे और वापसी के दौरान पकड़े गए।
पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने बताया कि मंगलवार को मुखबीर से सूचना मिली कि बागबाहरा क्षेत्र से संदिग्ध वाहन में अवैध तस्करी होने वाली है। सूचना पर बागबाहरा थाना प्रभारी स्वराज त्रिपाठी ने एनएच 353 पर थाना के सामने चंडी मंदिर रोड के पास वाहनों की जांच शुरू की। इस दौरान खरियार रोड की ओर से आ रही वाहन क्रमांक यूपी 80 एफएन 4393 को रोका गया। वाहन तलाशी के दौरान कार के पिछले सीट के नीचे एक चेंबर मिला, जिसमें लॉकर बना हुआ था। लॉकर के भीतर 36.270 किलो वजनी चांदी, जिसकी कीमत 25 लाख 38 हजार 900 रुपए और 12 लाख 70 हजार रुपए नगद रकम मिला। एसपी ने बताया कि मामले में सीआरपीसी की धारा 102 के तहत सामाग्री जब्त कर इसकी जानकारी आयकर विभाग को दे दी गई है।
कार्रवाई में ये रहे शामिल
पूरी कार्रवाई एसपी प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के मार्गदर्शन, एएसपी मेघा टेंभुरकर साहू, एसडीओपी लितेश सिंह के निर्देशन में थाना प्रभारी स्वराज त्रिपाठी, आरक्षक भूपेंद्र चंद्राकर, आर एकलव्य बैस, विक्रम लहरे, मेहत्तर साहू शामिल थे।

पहले ट्रेन से आते थे जेवर की सप्लाई करने
पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि दोनों पिछले कई सालों से ओडिशा आकर ज्वेलरी की सप्लाई करते रहे हैं। कोरोना काल से पहले ये दोनों ट्रेन रूट से आते थे और इसी रूट से कारोबार कर वापस चले जाते थे। कोरोना संक्रमण में ट्रेनों का परिचालन बंद रहा। जब ट्रेन शुरू हुआ तो उसकी संख्या कम थी, इसलिए दोनों ने सड़क रास्त से ज्वेलरी सप्लाई शुरू करने की योजना बनाई थी। कुछ महीने पहले भी दोनों जेवरात लेकर ओडिशा सप्लाई करने आए थे और आसानी से वापस लौट गए थे, लेकिन इस बार पकड़े गए।

जानिए, इस रूट का करते थे प्रयोग
प्रारंभिक पूछताछ में जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार ये व्यापारी आगरा से ग्वालियर, सागर, सिवनी, बालाघाट, गोंदिया, रायपुर से सरायपाली होते हुए ओडिशा पहुंचे थे। ओडिशा में इन व्यापारियों ने बरगढ़, संबलपुर, नुआपाड़ा और खरियार रोड में माल की सप्लाई की। व्यापारी आगरा से कुल 70 किलो चांदी की ज्वेलरी लेकर निकले थे। ओडिशा में ज्वेलरी की सप्लाई करने के बाद शेष चांदी और रकम लेकर बागबाहरा के रास्ते वापस यूपी लौट रहे थे।

पुलिस का पैंतरा: पुराना अनुभव आया काम इसलिए पकड़े गए आरोपी
महासमुंद जिले में ओडिशा के रास्ते गांजा की सप्लाई होती है। पुलिस ने कई बार ऐसे वाहनों को पकड़ा है, जिसमें पिछली सीट के नीचे बने चेंबर में गांजे के पैकेट होते थे। यही नहीं बागबाहरा थाना प्रभारी स्वराज त्रिपाठी ने दो साल पहले खल्लारी थाना प्रभारी रहते हुए एक कार से 11 करोड़ रुपए कैश जब्त किया था। उक्त कैश भी ठीक इसी तरह कार की पिछली सीट के नीचे बने चैंबर में रखा हुआ था। मंगलवार की रात जब उन्होंने गाड़ी की चेकिंग शुरू की तो कार में कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने डिक्की के पिछले हिस्से को ठोककर देखा तो उसमें से आवाज आई। यहीं पर उन्हें डाउट हुआ और थाना प्रभारी पिछले सीट को फोल्ड करने को कहा। पिछले सीट को फोल्ड करते हुए उसके पीछे एक लॉकर मिला। इसके बाद तीनों से कड़ाई से पूछताछ की गई और चाबी से लॉकर खोला गया, जिसमें बड़ी मात्रा में जेवरात और कैश रखा था।

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