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मनमानी:बुलेट-बाइक से रेत, गिट्‌टी ढोयी! 2.5 लाख भुगतान भी हो गया

महासमुंदएक दिन पहले
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स्टॉप डेम निर्माण में रेत व गिट्टी का परिवहन दोपहिया वाहन बुलेट व बाइक से करने का मामला सामने आया है। ट्रांसपोर्टर ने कृषि विभाग को जो बिल दिया है, उस बिल में दो गाड़ियों का नंबर है। इसमें से एक नंबर बाइक की है और दूसरी बुलेट की। ट्रांसपोर्टर ने इसी दोनों गाडि़यों के नंबर से परिवहन करने के एवज में कृषि विभाग को ढ़ाई लाख का बिल थमाया है। इधर, विभाग ने बिना जांच के ही ट्रांसपोर्टर को बिल का भुगतान भी कर दिया। जब मामले का खुलासा हुआ तो अधिकारी इसे लिपिकीय त्रुटी बताकर बचने का प्रयास कर रहे हैं। मामला बसना ब्लॉक के ग्राम पलसापाली में बने स्टाॅप डेम निर्माण का है। स्टाॅप डेम बनाने के लिए विभाग ने 19 लाख रुपए खर्च किए हैं। मामले का खुलासा आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों से हुआ है। यहीं नहीं महासमुंद में डेम निर्माण के दौरान जेसीबी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। मामले की शिकायत आरटीआई कार्यकर्ता राजकुमार अग्रवाल ने कलेक्टर से की है।
ट्रांसपोर्टर ने विभाग से निकाले 2 लाख 44 हजार 286 रुपए : सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय से इन दोनों वाहनों के नाम पर बिल क्रमांक 238, 239, 242, 243, 244 से 49666 रूपये, 47782 रूपये, 49666 रूपये, 47782 रूपये, 49390रूपये कुल 2 लाख 44 हजार 286 रूपये मार्च-अप्रैल 2020 में निकाले गए। बड़ा सवाल यह है कि जब बिल भुगतान के लिए प्रस्तुत हुआ तो इसकी जांच क्यों नहीं की गई।

इस योजना के तहत बनाए गए 9 स्टाॅपडैम
जानकारी के अनुसार जिला पंचायत ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना अंतर्गत जिले में 9 स्टाॅप डेम बनाया जाना है। निर्माण का जिम्मा कृषि विभाग को दिया गया है। इसके तहत निर्माण कार्य कृषि विभाग के तकनीकी शाखा सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय के द्वारा किया जा रहा है। एक स्टाॅप डेम की लागत 19 लाख रूपये है। कृषि विभाग को महासमुंद जिले के उमरिया में 2, भंवरपुर में 1, पलसापाली में 3, बरतियाभांठा में 2 एवं उडेला में 1 स्टापडेम बनाने के लिए 1 करोड़ 79 लाख 3 हजार रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है।

मामले की जांच की जाएगी
चौधरी ट्रेडर्स ट्रांसपोर्ट कम्पनी झारबंद भंवरपुर ने निर्माण स्थल के लिए रेत, गिट्‌टी, रफ पत्थर परिवहन किया और भुगतान के लिए बिल लगाया गया है। बिल में जिन दो गाड़ियों का प्रयोग किया गया है, उसमें सीजी 04 एलआर 9232 बाइक है। इसी तरह सीजी 04 एम 8556 बुलेट है। ऑनलाइन माध्यम से जब दोनों गाड़ियों के नंबर का मिलान किया गया तो उक्त जानकारी सामने आई। इधर कृषि विभाग के उप संचालक एसआर डोंगरे ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना के तहत बनाए गए स्टॉप डेम में ट्रांसपोर्टर ने जो बिल प्रस्तुत किया है, उसमें गाड़ी के नंबर में लिपिकीय त्रुटी है। फिर भी इस मामले की जांच कराई जाएगी।

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