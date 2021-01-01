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बैठक में निर्णय:नियमितीकरण के लिए ध्यानाकर्षण रैली 7 को

महासमुंद7 घंटे पहले
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छत्तीसगढ़ राज्य दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ की ओर से नियमितीकरण को लेकर ध्यानाकर्षण रैली 7 फरवरी को रायपुर में आयोजित की जाएगी। इसकी तैयारियों को लेकर रविवार को कर्मचारी भवन में एक बैठक आयोजित की गई।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मिलाप यादव ने कहा कि जिले के सभी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को धरना स्थल रायपुर बुढ़ा तालाब रायपुर में आयोजित ध्यानाकर्षण रैली में सम्मिलित होना है।

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