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विश्व कैंसर दिवस आज:शुरू होगी कैंसर की ओपीडी, वार्ड और पैलेटिव केयर सेंटर, कीमोथैरेपी भी होगी

महासमुंद2 घंटे पहले
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  • जिले में 87 मरीज हैं चिह्नांकित, मुंबई के विशेषज्ञों से ली जा रही सलाह

महासमुंद जिले में जल्द ही कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए अलग से ओपीडी, वार्ड और पैलेटिव केयर सेंटर की शुरुआत होने जा रही है। राज्य सरकार की दीर्घायु योजना के तहत यह सुविधा जिला अस्पताल में शुरू की जाएगी। इसके लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। वर्तमान में जिला अस्पताल में कक्ष की कमी के कारण यह सुविधा शुरू नहीं की जा चुकी है, क्योंकि यहां पहले से चिह्नित स्थान पर वर्तमान में कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के कैंसर मरीजों को सुविधाएं देने के लिए जिला अस्पताल का चिह्नांकन किया गया है। यहां अोपीडी सहित इलाज के लिए वार्ड और गंभीर मरीजों को पैलेटिव केयर देने की योजना है। सीएमएचओ डॉ एनके मंडपे ने बताया कि जिला अस्पताल में कैंसर की ओपीडी पेईंग वार्ड में शुरू की जानी थी। वर्तमान में यहां वैक्सीनेशन का काम जारी है। लेकिन जल्द ही हम यह सुविधा शुरू कर लेंगे। कैंसर के जिला नोडल अधिकारी डॉ अनिरूद्ध कसार ने बताया कि दीर्घायु योजना के तहत जिले में यह सुविधाएं शुरू की जानी है। वर्तमान में अलग-अलग दिन कैंप लगाकर कैंसर मरीजों की पहचान करना, चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराना और उन्हें मार्गदर्शन देने का काम जारी है। इसके लिए उच्च संस्थान के कैंसर विशेषज्ञों की मदद भी ली जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में कुल 87 मरीज कैंसर के चिह्नांकित हैं, जिन्हें समय-समय पर मार्गदर्शन देने के साथ ही दवाईयां और जरूरत पड़ने पर कैंसर विशेषज्ञों की मदद से इलाज की सुविधा उपलब्ध उपलब्ध कराई जा रही है।

सालभर पहले हुई थी ट्रेनिंग
हर जिला अस्पताल में कीमोथैरेपी के लिए सालभर पहले ही ट्रेनिंग हुई थी। 2020 के जनवरी में उज्जैन में एक माह की ट्रेनिंग हुई, जिसमें डॉ अनिरूद्ध कसार और दो नर्स शामिल हुए थे। ट्रेनिंग के बाद जिले में कैंसर पीड़ितों के लिए कैंप लगाकर इलाज और नए कैंसर पीड़ितों के चिह्नांकन करने का कार्य शुरू किया गया था। कोरोना के फैलाव के बाद से इसे बंद कर दिया गया था। हाल ही में फिर से कैंसर कैंप की शुरुआत की गई है।

शुरू की गई कीमो की सुविधा
स्वास्थ्य विभाग की मानें तो जिला अस्पताल में कीमोथैरेपी की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल ब्लड कैंसर के 2 मरीजों को जिला अस्पताल में समय-समय पर कीमो दिया जा रहा है। डॉ अनिरूद्ध कसार ने बताया कि ऐसे कैंसर के मरीज जिनकी बीमारी अब ठीक नहीं हो सकती, उनके देख-रेख के लिए पैलेटिव केयर देने की योजना भी दीर्घायु योजना में शामिल है। इसे भी आने वाले दिनों में शुरू कर लिया जाएगा।

विशेषज्ञों की ली जा रही सलाह
डॉ अनिरूद्ध कसार ने बताया कि कैंसर के मरीजों के लिए अब लगातार कैंप का आयोजन किया जाएगा। कैंप में कैंसर पीड़ितों की जांच, नए मरीजाें की जांच करने के साथ ही कोई परेशानी होने पर उच्च संस्थान के विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। मुंबई के कैंसर विशेषज्ञ डॉ. दिनेश और कैंसर विशेषज्ञ डॉ सीएम त्रिपाठी की मदद ली जा रही है। दो दिन पहले भी आयोजित कैंप में वीडियो कॉल के जरिए कई कैंसर मरीजों की जांच पूरी की गई है।

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