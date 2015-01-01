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निरीक्षण:कलेक्टर ने धान खरीदी के लिए हो रही तैयारियां देखीं

महासमुंदएक दिन पहले
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कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने बुधवार को बसना ब्लॉक के विभिन्न धान संग्रहण केन्द्र का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने इस दौरान धान खरीदी के लिए हो रही तैयारियों को देखा। कलेक्टर ने धान संग्रहण केन्द्र गढ़फुलझर पहुंचकर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक बसना के शाखा प्रबंधक तथा समिति प्रबंधक से विगत वर्ष की धान खरीदी के संबंध में तथा इस साल धान खरीदी के लिए की गई तैयारियां एवं विगत वर्ष हुए शॉर्टेज के संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने धान खरीदी केन्द्र के फड़ के समिति एवं ग्राम पंचायत के सहयोग से समतलीकरण एवं पर्याप्त रूप से धान की सुरक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि1 दिसम्बर से प्रदेश सहित जिले में भी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जाएगी। इसके लिए अधिकारी धान संग्रहण केन्द्र में किसानों को धान बेचने के लिए भटकना न पड़े इसके लिए पूर्व से ही तैयारी पूरी करें। उन्होंने समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की प्रारंभिक तैयारियों के संबंध मे अधिकारियों से पूछताछ की। खरीदी केन्द्रों मे जनरेटर, प्रकाश, छंाया, पानी, ड्रेनेज की व्यवस्था, चबुतरा, बारदानों की उपलब्धता, स्थल समतलीकरण, फेंसिंग आदि के संबंध मे जानकारी ली। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. रवि मित्तल, सरायपाली एसडीएम कुणाल दुदावत, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के नोडल अधिकारी डीएल नायक अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

समिति में उर्वरक व स्टाॅक रजिस्टर का मिलान किया
दौरे के दौरान कलेक्टर ने कुरचुंडी तथा रसोड़ा के धान खरीदी एंव प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी समिति का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने धान खरीदी केन्द्र में फड़ को समतल नहीं होने तथा पर्याप्त सुरक्षित नहीं पाने पर उन स्थानों को अन्य स्थल पर परिवर्तन करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने गढ़फुलझर में स्टाॅक पंजी, सिपेज पंजी, आॅनलाइन एण्ट्री के बारे में भी जानकारी ली तथा रसोड़ा के प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी समिति में उर्वरक एवं स्टाॅक रजिस्टर का मिलान किया।

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