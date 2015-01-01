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महामारी:कोरोना संक्रमित दो की मौत, कुल संख्या 109 पर

महासमुंद3 घंटे पहले
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जिले में न तो कोरोना संक्रमितों की संख्या कम हो रही है और न तो मौतों का सिलसिला खत्म हो रहा है। बुधवार को जिले में फिर दो कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। दिसंबर के पहले 17 दिन में अबतक 16 लोगों को कोरोना लील गया है। वहीं कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 109 पर पहुंच गई है। दिसंबर में कोरना से मरने वालों की वही रफ्तार है, जो जिले में पीक के दौरान सितंबर-अक्टूबर में थी। इन दो महीनों में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमितों की मौत हुई थी। जिले में ठंड का असर शुरू होने के साथ लगातार मामले भी बढ़े रहे हैं। वहीं अब लगातार मौतें भी हो रही है। गुरुवार को 73 नए मामले सामने आए। नए मामलों के साथ ही कोरोना मरीजों की कुल संख्या 7610 पर पहुंच गई है। नए मिलने वाले मरीजों में सबसे अधिक महासमुंद ब्लॉक से मिले। महासमुंद से 31, बागबाहरा ब्लॉक से 7, पिथौरा ब्लॉक से 21, बसना से 09 और सरायपाली से 5 संक्रमित मिले। वहीं 140 मरीज स्वस्थ हो गए।

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