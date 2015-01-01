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कार्रवाई की मांग:फैक्ट्रियां फैला रहीं प्रदूषण, संयुक्त किसान मोर्चा करेगा आंदोलन

महासमुंदएक दिन पहले
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प्रदूषण फैलाने वाले फैक्ट्रियों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने कार्रवाई की मांग की है। मोर्चा ने कहा कि यदि जल्द ही ऐसे उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा। ग्रामीणों ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए ऐसे उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बताया कि बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कई फैक्ट्री द्वारा टायर जलाकर प्रदूषण फैला रही है। इसी मामले को लेकर ग्रामीणों ने शिकायत की है। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में जब मामले की शिकायत की गई थी तो उक्त फैक्ट्री की बिजली काटने की कार्रवाई की गई थी। लेकिन एक बार फिर से उक्त फैक्ट्री की बिजली शुरू कर कर दी गई है। दोबारा बिरकोनी क्षेत्र में प्रदूषण फैल रहा है। प्रदूषण से लोगों को सर्दी-खांसी, सांस लेने में कठिनाई, चर्मरोग की समस्या हो रही है। प्रदूषण के कारण रात में घर से बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है। फैक्ट्री शाम सात बजे के बाद चालू होती है जो सुबह तक चलती है। ग्रामीण फुलसिंग साहू, उपदास वैष्णव, कलीराम निषाद, ईश्वर साहू, नोहर निषाद, भुने पटेल, अंकित साहू, संतोष निषाद,प्रकाश साहू, रामेश्वर, रोशन सहिस, पूरन साहू ने इसकी शिकायत कलेक्टर, एसपी से करते हुए कार्यवाही न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

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